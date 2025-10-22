Written by: octubre 22, 2025 Fútbol Mexicano

Atlas vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Atlas vs León

El Estadio Jalisco será testigo este miércoles 22 de octubre a las 21:00 horas de un choque crucial entre Atlas y León, dos equipos que viven momentos complicados en el Apertura 2025 de la Liga MX y que necesitan ganar para mantener viva la esperanza de alcanzar el play-in.

⚽ Contexto del partido

Tanto Atlas como León llegan a esta jornada sumidos en una situación similar: los dos han tenido una temporada irregular y están fuera de zona de clasificación.

  • Atlas se ubica en el puesto 13 con 13 puntos, resultado de 3 victorias, 4 empates y 6 derrotas.
  • León, por su parte, marcha 14° con 12 unidades, tras 3 triunfos, 5 empates y 7 caídas.

La diferencia entre ambos es mínima, por lo que este encuentro tiene tintes de final anticipada. Quien gane, se mantendrá con vida en la lucha por meterse al play-in; quien pierda, podría comenzar a despedirse del torneo.

🦁 La urgencia de la Fiera

El conjunto esmeralda atraviesa un momento crítico: tres derrotas consecutivas lo han alejado de los primeros puestos. Además, Nacho Ambriz, en su regreso al banquillo leonés, aún no ha podido sumar puntos en sus dos primeros partidos al mando.

La misión es clara: ganar o ganar. Con solo cuatro jornadas restantes, el margen de error es prácticamente nulo para los de Guanajuato.

🔴 Atlas busca aprovechar su localía

Los Rojinegros, dirigidos por Beñat San José, tampoco viven su mejor momento, pero confían en sacar provecho del Jalisco para reencontrarse con la victoria. El equipo tapatío acumula tres jornadas sin ganar y necesita un triunfo que lo impulse anímicamente y lo mantenga con opciones de calificar.

📺 Dónde ver Atlas vs León

  • Fecha: Miércoles 22 de octubre
  • Hora: 21:00 (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: ViX Premium (exclusiva de Televisa)

🔮 Pronóstico del partido

Ambos equipos llegan en crisis y con la obligación de sumar, lo que podría derivar en un duelo cerrado y tenso. León buscará reaccionar bajo la mano de Ambriz, pero el Atlas podría aprovechar la localía y el mal momento de su rival.

Pronóstico: Atlas 1-1 León
Empate con sabor amargo para ambos, que los deja al borde de la eliminación del Apertura 2025.

