Tijuana vs Toluca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡LOS ZORROS GANAN, XOLOS Y DIABLOS DIVIVDEN 🔥🔥🔥!



Atlas logró una valiosa victoria 2-0 sobre el León con doblete de Uros Durdevic para mantenerse en la pelea por el Play-In, mientras que los Esmeraldas se hunden.



En otro partido, Xolos y Toluca firmaron un empate 0-0.… pic.twitter.com/eWMso0vdhU — Fulbox (@fulboxOficial) October 23, 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX entra en su recta final, y uno de los partidos más atractivos de la jornada 14 es el que protagonizarán los Xolos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca. El duelo se disputará este miércoles 22 de octubre en el Estadio Caliente, donde los locales buscarán mantener su invicto como anfitriones frente al líder del torneo.

🐕 Xolos, fuertes en casa pero irregulares fuera

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu ha hecho del Estadio Caliente una auténtica fortaleza. Tijuana no ha perdido en casa durante el torneo, una racha que los mantiene en la séptima posición de la tabla con 20 puntos, producto de 6 victorias, 2 empates y 5 derrotas.

Sin embargo, su desempeño como visitante ha sido el punto débil, lo que ha impedido que escalen posiciones más altas. Los fronterizos vienen de un tropiezo ante Puebla, donde dejaron escapar una ventaja clara, acumulando dos derrotas en sus últimos cinco partidos.

🔥 Toluca, el líder y equipo más goleador del torneo

Del otro lado, el Toluca vive un momento inmejorable. Con 10 triunfos en 13 jornadas y una impresionante racha de siete victorias consecutivas, los Diablos Rojos lideran la clasificación con 31 unidades y son el equipo más goleador del Apertura 2025.

En esos siete encuentros, los mexiquenses han marcado al menos tres goles por partido, demostrando un estilo ofensivo arrollador bajo el mando de Renato Paiva. Una nueva victoria los dejaría prácticamente con un pie en la Liguilla directa.

⚔️ Historial entre Xolos y Toluca

Aunque el Toluca domina la serie general con 18 victorias por 16 de Tijuana y 8 empates, el dato curioso es que solo ha ganado 3 veces en 21 visitas al Estadio Caliente. Un escenario históricamente complicado para los escarlatas.

📺 Dónde ver Xolos vs Toluca en vivo

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Miércoles 22 de octubre Hora: 20:00 (Sonora) / 21:00 (Centro de México)

20:00 (Sonora) / 21:00 (Centro de México) Sede: Estadio Caliente

Estadio Caliente Transmisión: Fox Sports y Caliente TV

🔮 Pronóstico

El invicto de Xolos en casa promete poner a prueba la poderosa ofensiva toluqueña. Sin embargo, el momento que viven los Diablos parece imparable.

Pronóstico: Xolos 1-2 Toluca

Toluca continúa con su paso firme rumbo a la Liguilla, aunque sufrirá más de lo esperado en la frontera.

Last modified: octubre 22, 2025