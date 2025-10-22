Pumas vs Atlético San Luis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 14 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡LA UNAM SE HUNDE 😱😱😱!



Solitaria anotación de Sébastien Salles-Lamonge a los 78 minutos fue suficiente para que Atlético San Luis salga con las 3 unidades de Ciudad Universitaria ante unos Pumas que se caen a pedazos y han salido de la zona de Play-In.



En la jornada 15, la… pic.twitter.com/bNPKNsimxx — Fulbox (@fulboxOficial) October 23, 2025

El Apertura 2025 de la Liga MX continúa con intensidad y este miércoles 22 de octubre el Estadio Olímpico Universitario será testigo del enfrentamiento entre Pumas y Atlético de San Luis, un partido clave para ambos equipos que buscan mantenerse con vida en la lucha por el Play-In.

🐾 Pumas, urgidos de puntos y sin gol

Los Pumas de la UNAM, dirigidos por Efraín Juárez, viven un torneo lleno de altibajos. En 13 jornadas, solo han conseguido tres victorias, cinco empates y cinco derrotas, cifras que los colocan en la décima posición con 14 puntos.

El equipo auriazul ha tenido un rendimiento irregular en casa, donde apenas suma una victoria, tres empates y dos derrotas, reflejo de su falta de contundencia ofensiva. La reciente lesión de José Juan Macías agrava la situación, ya que el conjunto universitario se queda prácticamente sin un centro delantero natural disponible.

A pesar de eso, los felinos llegan motivados tras rescatar un valioso empate (1-1) ante Monterrey en el “Gigante de Acero”, resultado que mostró carácter ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

🔴 Atlético de San Luis busca aprovechar el mal momento de Pumas

Por su parte, el Atlético de San Luis llega con la moral alta después de vencer 2-0 al Atlas en el Alfonso Lastras, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas. Con 13 unidades en la tabla y ocupando el puesto 11, los potosinos tienen casi las mismas posibilidades que los universitarios para colarse al Play-In.

Históricamente, San Luis solo ha conseguido una victoria en Ciudad Universitaria, pero el mal momento de los Pumas y la confianza recuperada tras su último triunfo podrían equilibrar la balanza en este duelo directo por la clasificación.

📺 Dónde ver Pumas vs Atlético de San Luis en vivo

Fecha: Miércoles 22 de octubre

Miércoles 22 de octubre Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

21:05 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Transmisión: VIX Premium

🔮 Pronóstico

Pumas necesita reaccionar en casa si quiere seguir soñando con la Liguilla, pero las bajas y la falta de gol podrían pasar factura ante un San Luis que llega con mejor momento anímico.

Pronóstico: Pumas 1-1 Atlético de San Luis

Un empate que deja a ambos equipos con vida, pero con la presión al máximo rumbo al cierre del torneo.

Last modified: octubre 22, 2025