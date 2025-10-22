Nottingham Forest vs Porto EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Europa League 2025-26

Europa League

Noche europea en el histórico City Ground, donde el Nottingham Forest busca un nuevo comienzo bajo el mando de Sean Dyche, que debutará oficialmente como entrenador de los Tricky Trees ante un rival de peso: el Porto, líder invicto del Grupo E y uno de los equipos más sólidos del continente.

Será una noche cargada de presión, ilusión y contrastes:

por un lado, un Forest en crisis que estrena técnico;

por el otro, un Porto que llega encendido y con récord perfecto en la Europa League.

⚽ EL MOMENTO DEL NOTTINGHAM FOREST

La temporada del Forest ha sido una auténtica montaña rusa.

Con tres entrenadores distintos en apenas dos meses, el club intenta poner fin a una racha de 10 partidos sin ganar (3 empates y 7 derrotas).

El propietario Evangelos Marinakis despidió a Ange Postecoglou tan solo 18 minutos después de perder 3-0 ante el Chelsea, en uno de los episodios más polémicos del fútbol inglés reciente.

Ahora llega Sean Dyche, exentrenador del Burnley y del Everton, con un contrato hasta 2027 y la misión de recuperar la identidad y el orden defensivo de un equipo que se encuentra en zona de descenso y sin victorias europeas esta temporada.

En la Europa League, el Forest apenas suma un punto:

⚖️ 2-2 ante el Real Betis

❌ 2-3 ante el Midtjylland

Además, el conjunto inglés ha perdido sus últimos cuatro partidos en casa, sin marcar y recibiendo tres goles en tres de ellos.

Una tendencia que Dyche deberá revertir de inmediato.

🔥 EL PODEROSO PORTO

Mientras tanto, el Porto vive un momento brillante.

El equipo de Francesco Farioli llega invicto con 10 victorias y un empate en 11 partidos oficiales, marcando dos o más goles en ocho de ellos.

En la Europa League, marcha con paso perfecto:

✅ 1-0 vs Red Bull Salzburgo

✅ 2-1 vs Estrella Roja

Y buscará este jueves su tercera victoria consecutiva en una fase europea por primera vez desde 2012-13.

Los Dragones han ganado sus seis partidos fuera de casa en la temporada —con un asombroso marcador global de 16-1—, lo que los coloca como favoritos incluso jugando en territorio inglés.

El joven delantero Samu Aghehowa, autor de un hat-trick en la Copa de la Liga, suma 8 goles en 9 partidos y liderará el ataque junto al brasileño Pepe y Borja Sainz.

El mediocampo, con Alan Varela, Gabri Veiga y Victor Froholdt, ha sido el equilibrio perfecto de fuerza y técnica que sostiene el dominio del Porto en todas las líneas.

🩹 BAJAS Y AJUSTES

En el Forest, solo Ola Aina está lesionado, pero Dyche no podrá contar con Awoniyi, Hutchinson, Cunha ni Angus Gunn, fuera de la lista europea.

Se espera que el técnico cambie la línea de cinco defensores por una defensa de cuatro, reinsertando al capitán Ryan Yates en el mediocampo.

En ataque, Chris Wood, viejo conocido de Dyche en Burnley, apunta a ser titular.

Por el Porto, las bajas son Luuk de Jong y Nehuen Pérez por lesión, mientras que Tomás Pérez y Yann Karamoh no están inscritos en la Europa League.

📊 EL DATO

Aunque el Porto llega con números aplastantes, solo ha ganado 10 de sus 49 enfrentamientos ante clubes ingleses y una sola vez fuera de casa —ante el Chelsea, en 2021—.

Sin embargo, el momento actual de ambos equipos podría cambiar esa historia.

🎯 PRONÓSTICO

El City Ground será un hervidero de pasión, pero la diferencia de forma es notoria.

El Porto llega con confianza, goles y solidez; el Forest apenas empieza una reconstrucción.

Decimos: Nottingham Forest 0–2 Porto

Los Dragones prolongan su racha perfecta y dejan a Dyche con mucho trabajo por delante.

Last modified: octubre 22, 2025