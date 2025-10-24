México vs Camerún EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Femenil Sub-17 2025

Mundial Sub-17

Este viernes 24 de octubre, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 afronta un partido crucial en el Mundial Femenil Sub-17 2025, cuando se mida a Camerún en el cierre de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Miguel Gamero llega con la obligación de ganar para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

💪 México, con la mira puesta en la clasificación

El Tricolor ha tenido una participación destacada hasta el momento. A pesar de un inicio complicado ante Corea del Norte, donde cayó en su debut, la selección mexicana mostró carácter y determinación en la segunda jornada al vencer 1-0 a los Países Bajos, pese a jugar gran parte del segundo tiempo con una futbolista menos.

Esa victoria fue clave para mantener vivas las aspiraciones del combinado nacional, que ahora depende completamente de sí mismo. Con un nuevo triunfo, México avanzaría directamente a la fase final del torneo y reafirmaría su candidatura como una de las selecciones más competitivas del continente.

🦁 Camerún, urgido de un milagro

El panorama para Camerún es mucho más complicado. Las africanas han perdido sus dos primeros encuentros y se encuentran en el fondo del grupo. Sin embargo, todavía tienen una mínima esperanza de clasificación: necesitan ganar con una amplia diferencia de goles y esperar otros resultados favorables.

Su fútbol físico y velocidad por las bandas podrían poner en aprietos a la defensa mexicana, pero su fragilidad defensiva ha sido su mayor debilidad en este certamen.

⚽ Detalles del partido

Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Viernes 24 de octubre de 2025 Competición: Mundial Femenil Sub-17 – Fase de Grupos

Mundial Femenil Sub-17 – Fase de Grupos Lugar: Estadio de Rabat, Marruecos

Estadio de Rabat, Marruecos Objetivo: México busca el boleto a cuartos; Camerún, un milagro.

🔮 Pronóstico Fulbox

México llega con mejor futbol, orden y motivación tras su valiosa victoria ante Países Bajos. Si logran mantener la concentración y aprovechar su velocidad ofensiva, deberían imponer condiciones ante un rival combativo pero limitado.

👉 Pronóstico: México 2-1 Camerún

El Tricolor sellará su boleto a la siguiente fase con un triunfo sufrido, pero merecido, frente a unas camerunesas que lucharán hasta el final.

Last modified: octubre 24, 2025