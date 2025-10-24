Juárez vs Puebla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

(*Se pondrá al inicio del juego)

Este viernes 24 de octubre, el Estadio Olímpico Benito Juárez será escenario del inicio de la jornada 15 del Apertura 2025, cuando los Bravos de Juárez reciban a Puebla en un duelo crucial para sus aspiraciones de cierre de torneo. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar, aunque con realidades muy distintas en la tabla.

🟢 Juárez quiere retomar el rumbo

El conjunto fronterizo viene de una dolorosa derrota 4-2 ante Monterrey el pasado martes en el BBVA, resultado que frenó su buen momento. Sin embargo, los dirigidos por Mauricio Barbieri se mantienen en zona de Play-In, con un balance de 5 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Juárez ha mostrado solidez en casa durante gran parte del torneo, apoyándose en su afición y en el poder ofensivo de jugadores como Aitor García y Avilés Hurtado, quienes han sido clave para mantener viva la esperanza de liguilla.

Con solo tres jornadas restantes, los Bravos saben que una victoria este viernes es vital para no poner en riesgo su clasificación.

🔵 Puebla, con mejoría pero sin resultados

Por su parte, Puebla llega con sensaciones encontradas. La Franja ofreció un partido digno ante América, cayendo 2-1 en el último minuto, un resultado que reflejó su esfuerzo pero no su mejora futbolística.

A pesar del revés, los dirigidos por Ricardo Carbajal han mostrado una leve evolución en su juego, aunque siguen hundidos en el fondo de la tabla con 2 triunfos, 2 empates y 10 derrotas. La visita a Juárez representa una nueva oportunidad para intentar cerrar el torneo con dignidad y confianza rumbo al Clausura 2026.

📅 Detalles del partido

Partido: Juárez vs Puebla

Juárez vs Puebla Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Viernes 24 de octubre de 2025 Hora: 21:00 (CDMX)

21:00 (CDMX) Estadio: Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

🔮 Pronóstico Fulbox

Con la localía y mayor solidez en su plantilla, Juárez parte como favorito para quedarse con los tres puntos.

👉 Pronóstico: Juárez 2-0 Puebla

Los Bravos tienen todo para reencontrarse con la victoria y mantenerse firmes en la lucha por el Play-In del Apertura 2025.

Last modified: octubre 24, 2025