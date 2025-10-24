Mazatlán vs América EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La jornada 15 del Apertura 2025 cerrará con un duelo atractivo este viernes 24 de octubre, cuando el Mazatlán FC reciba al poderoso Club América en el Estadio El Encanto, donde los locales intentarán aferrarse a sus últimas esperanzas de clasificación, mientras que las Águilas buscarán mantener su lugar en la parte alta de la tabla.

🟣 Mazatlán, sin margen de error

El conjunto sinaloense llega con la presión al máximo. El pasado martes lograron empatar 2-2 ante Santos Laguna gracias a un agónico gol de Facundo Ezequiel al minuto 90+3, pero el punto obtenido fue insuficiente para mejorar su posición en la tabla.

Con un registro de 2 victorias, 6 empates y 6 derrotas, Mazatlán se mantiene lejos de los puestos de Play-In, por lo que está obligado a sumar de a tres en casa si quiere mantener viva la esperanza.

El técnico Ismael Rescalvo ha tratado de darle identidad al equipo, pero la falta de contundencia ofensiva y errores defensivos han pasado factura. Aun así, los “Cañoneros” confían en que su afición en El Encanto pueda impulsar una sorpresa ante uno de los grandes del fútbol mexicano.

🟡 América quiere volver a brillar

Del otro lado, el América llega como sublíder general, con 9 triunfos, 3 empates y solo 2 derrotas, aunque su más reciente presentación dejó dudas. El martes pasado vencieron 2-1 a Puebla en un duelo polémico decidido en el tiempo de reposición por un gol de Ramón Juárez.

A pesar del triunfo, las Águilas no mostraron su mejor versión, y el técnico André Jardine espera que su equipo recupere el ritmo y la contundencia que los caracteriza. Con figuras como Henry Martín, Alejandro Zendejas y Jonathan Rodríguez, América tiene la capacidad de dominar el encuentro y llevarse los tres puntos de Sinaloa.

📅 Detalles del partido

Partido: Mazatlán vs América

Mazatlán vs América Fecha: Viernes 24 de octubre de 2025

Viernes 24 de octubre de 2025 Hora: 21:00 (CDMX)

21:00 (CDMX) Estadio: El Encanto, Mazatlán

🔮 Pronóstico Fulbox

Mazatlán saldrá a competir con orgullo y puede complicar a las Águilas, pero la jerarquía y el poder ofensivo del América marcarán la diferencia.

👉 Pronóstico: Mazatlán 1-2 América

Las Águilas deberían imponerse en Sinaloa y reafirmar su candidatura al liderato general del Apertura 2025.

Last modified: octubre 24, 2025