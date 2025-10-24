Manchester United vs Brighton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester United buscará su tercera victoria consecutiva en la Premier League 2025-26 cuando reciba al Brighton & Hove Albion este sábado en Old Trafford. Los Diablos Rojos llegan en uno de sus mejores momentos de la temporada, mientras que las Gaviotas confían en mantener su dominio reciente sobre los de Manchester.

🔥 El Manchester United, en plena recuperación

El conjunto dirigido por Ruben Amorim atraviesa una etapa de resurgimiento tras un inicio irregular. Después de vencer al Sunderland (2-0) y dar la sorpresa al derrotar 2-1 al Liverpool en Anfield, los Red Devils viven un impulso anímico que los ha colocado novenos en la tabla, a solo tres puntos del Manchester City.

Amorim ha logrado consolidar una idea ofensiva con jugadores como Bryan Mbeumo, autor de un gol clave ante el Liverpool, y Benjamin Sesko, que podría volver al once inicial. En defensa, Lisandro Martínez aún no está listo para regresar, pero Leny Yoro y Harry Maguire han mostrado solidez en las últimas jornadas.

⚽ Brighton busca romper la racha del United

El Brighton de Fabian Hurzeler llega al duelo tras un buen desempeño, alternando victorias y empates en sus últimos partidos. Con Danny Welbeck en gran forma —cuatro goles en tres encuentros— y el regreso potencial de Kaoru Mitoma, las Gaviotas confían en repetir su éxito reciente en Old Trafford, donde han ganado tres veces seguidas en Premier League.

Sin embargo, su fragilidad defensiva preocupa: solo han mantenido una portería a cero en sus últimos 20 partidos.

🧩 Pronóstico: Manchester United 3-2 Brighton

Se espera un duelo vibrante y con goles. Ambos equipos llegan con poder ofensivo, pero el impulso anímico del United y el factor Old Trafford podrían inclinar la balanza a favor de los locales en un emocionante 3-2 para los de Amorim.

