Cruz Azul vs Monterrey EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX nos trae un auténtico choque de poder: Cruz Azul vs Monterrey, dos equipos que ya aseguraron su clasificación a la Liguilla y que ahora buscan afianzarse entre los líderes del torneo. El duelo promete intensidad, goles y espectáculo en el Estadio Olímpico Universitario.

🔵 La Máquina quiere acercarse a la cima

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón llega a este compromiso con 29 puntos, producto de ocho victorias, cinco empates y una derrota. En su último partido, los celestes empataron 1-1 ante Necaxa, resultado que los mantuvo en el cuarto lugar, aunque dejaron escapar la oportunidad de subir en la tabla.

La Máquina buscará recuperar el paso ante uno de sus rivales más duros y sumar tres puntos vitales que les permitan seguir peleando por el liderato general del torneo.

⚪🔵 Rayados, en busca del liderato

Por su parte, Monterrey llega encendido tras vencer 4-2 al FC Juárez, resultado que los colocó en la tercera posición con 30 unidades. El equipo de Fernando Ortiz (Tano) ha mostrado un futbol ofensivo y contundente, liderado por jugadores como Germán Berterame y Jordi Cortizo, quienes serán clave para los regios en este duelo.

🕘 Fecha, hora y canal del Cruz Azul vs Monterrey

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Sábado 25 de octubre de 2025 Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

21:05 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario Transmisión: ViX, TUDN y Canal 5

⚽ Un duelo de alto nivel en la Liga MX

El árbitro Daniel Quintero Huitrón será el encargado de impartir justicia en este enfrentamiento.

Con ambos equipos clasificados, pero aún en lucha por el liderato, el Cruz Azul vs Monterrey pinta para ser uno de los partidos más atractivos del Apertura 2025.

Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Monterrey, empate vibrante en la capital.

Last modified: octubre 25, 2025