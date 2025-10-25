Chivas vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX trae uno de los duelos más esperados del torneo: el Clásico Tapatío entre Chivas de Guadalajara y Atlas, un partido que promete intensidad, orgullo y emociones al máximo en el Estadio Akron.

🔴⚪ Chivas busca la Liguilla directa

El equipo dirigido por Gabriel Milito llega en el octavo lugar de la tabla con 20 puntos, aún con posibilidades de meterse entre los seis primeros y clasificar directamente a la Liguilla.

Aunque vienen de una derrota ante Querétaro, el tropiezo de Pachuca les da vida. Con jugadores como Roberto Alvarado, Armando González y Raúl Rangel en gran forma, el Rebaño Sagrado buscará aprovechar su localía y regalarle a su afición un triunfo ante su acérrimo rival.

⚫🔴 Atlas quiere dar el golpe y soñar con el Play-In

Del otro lado, el Atlas llega en el puesto 11 con 16 puntos y la obligación de sumar para seguir en la pelea por el Play-In. Bajo la dirección de Diego Cocca, los rojinegros confían en el liderazgo de Aldo Rocha y la capacidad goleadora de Eduardo Aguirre para sorprender en casa ajena.

🕖 Fecha, hora y transmisión del Clásico Tapatío

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Sábado 25 de octubre de 2025 Hora: 19:07 (tiempo del centro de México)

19:07 (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco Transmisión: Exclusiva por Amazon Prime Video

⚽ Orgullo y puntos en juego

El Clásico Tapatío no solo define el orgullo jalisciense, sino también el futuro de ambos equipos en el torneo.

Pronóstico: Chivas 2-1 Atlas.

El Rebaño, con el apoyo de su afición, podría imponerse en un duelo cerrado y dar un paso clave hacia la Liguilla del Apertura 2025.

