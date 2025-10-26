Lazio vs Juventus EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 8 Serie A 2025-26

Serie A

La Serie A vivirá un duelo lleno de historia y tensión este domingo por la noche, cuando la Juventus visite a la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma. Ambos equipos atraviesan momentos difíciles y necesitan urgentemente un triunfo para recuperar confianza y estabilidad en el campeonato italiano.

⚽ Juventus busca romper su mala racha

El conjunto dirigido por Igor Tudor llega con la presión al límite tras encadenar dos derrotas consecutivas, una en liga frente al Como (2-0) y otra en la Champions League ante el Real Madrid (1-0).

La Vecchia Signora suma más de 300 minutos sin anotar, una cifra preocupante para un equipo acostumbrado a dominar en ataque. Sin embargo, la estadística les favorece: la Juventus ha marcado en 28 de sus últimos 29 partidos frente a la Lazio en condición de visitante.

El regreso del capitán Manuel Locatelli podría devolver equilibrio al mediocampo, mientras que Dusan Vlahovic, con siete goles previos ante los romanos, se perfila como la gran esperanza ofensiva. Pese a las bajas de Bremer y Juan Cabal, Tudor contará con casi todo su plantel disponible.

🏟️ Lazio, sin pegada y con múltiples bajas

Por su parte, la Lazio de Maurizio Sarri no termina de arrancar. Los celestes han ganado solo dos de sus últimos 15 partidos en casa y sufren una plaga de lesiones que limita su plantilla: Valentín Castellanos, Nuno Tavares, Rovella, Gigot, Dele-Bashiru y Luca Pellegrini están fuera de combate.

La falta de gol es su mayor problema: pese a generar ocasiones, les cuesta definir los partidos en el Olímpico, donde acumulan 10 empates desde el inicio de la pasada temporada.

🔮 Pronóstico

Ambos equipos necesitan el triunfo, pero la Juventus parece mejor posicionada para reaccionar.

Pronóstico: Lazio 1-2 Juventus.

La Juve aprovechará la crisis de lesiones de la Lazio para romper su sequía goleadora y sumar tres puntos vitales en Roma.

