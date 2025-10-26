Atlético San Luis vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX cierra con un enfrentamiento crucial entre Atlético de San Luis y Necaxa, dos equipos que viven realidades opuestas pero comparten la misma urgencia: ganar o quedar fuera de la pelea por el Play In.

⚽ San Luis busca afianzarse en puestos de Play In

El conjunto potosino llega motivado tras vencer 2-1 a los Pumas en Ciudad Universitaria, un resultado que lo colocó en la décima posición con 16 puntos. Bajo la dirección de Guillermo Abascal, el Atlético de San Luis ha mostrado una notable mejora ofensiva y ahora busca confirmar su buen momento ante su afición en el Estadio Alfonso Lastras.

Una victoria este domingo consolidaría su lugar en la zona de clasificación y lo acercaría al sueño de disputar la Liguilla, aunque no puede confiarse: una derrota lo dejaría vulnerable ante la presión de equipos como Atlas, Santos Laguna o Querétaro.

🔥 Necaxa, obligado a ganar para sobrevivir

En cambio, Necaxa llega al límite. El equipo dirigido por Fernando Gago marcha en la penúltima posición con solo 10 puntos, y aunque viene de rescatar un empate ante Cruz Azul, su margen de error es nulo.

Los Rayos necesitan sumar tres victorias consecutivas y esperar otros resultados para mantener viva su esperanza matemática. Cualquier tropiezo podría significar su eliminación anticipada del torneo.

📺 Dónde ver EN VIVO el Atlético de San Luis vs Necaxa

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Domingo 26 de octubre de 2025 Hora: 19:00 horas (Centro de México)

19:00 horas (Centro de México) Estadio: Alfonso Lastras, San Luis Potosí

Alfonso Lastras, San Luis Potosí Transmisión: ESPN 2 y Disney+ Premium

🔮 Pronóstico

San Luis llega con mejor forma y motivación, mientras que Necaxa atraviesa una crisis prolongada.

Pronóstico: Atlético de San Luis 2-1 Necaxa.

