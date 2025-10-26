Santos vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 15 del Apertura 2025 promete emociones fuertes con el enfrentamiento entre Santos Laguna y Querétaro, dos equipos que llegan igualados en puntos y con la urgencia de sumar para mantenerse en la pelea por el Play-In. El partido se disputará este domingo 26 de octubre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Corona de Torreón, Coahuila.

⚽ Santos busca hacerse fuerte en casa

Los Guerreros regresan a su estadio con la misión de reencontrarse con la victoria. El equipo de Francisco Rodríguez Vílchez viene de empatar 2-2 ante Mazatlán FC, mostrando una ofensiva dinámica pero una defensa que aún deja dudas. Con 14 puntos y la posición 13 en la tabla, Santos está obligado a ganar para no depender de otros resultados en las últimas jornadas.

El técnico apostará nuevamente por su figura Carlos Acevedo bajo los tres palos, además de hombres clave como Jordan Carrillo, Javier Güémez y Ramiro Sordo, quienes intentarán romper el orden defensivo de los Gallos.

🐓 Querétaro llega motivado tras vencer a Chivas

Por su parte, los Gallos Blancos viven un momento anímico positivo. Su reciente victoria 1-0 sobre Chivas les dio oxígeno y confianza para escalar al puesto 14, también con 14 unidades. Con futbolistas como Lucas Rodríguez y Ali Ávila, el equipo de Querétaro buscará sorprender en Torreón y sumar su segundo triunfo consecutivo.

📺 Dónde ver el Santos vs Querétaro EN VIVO

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Domingo 26 de octubre de 2025 Hora: 17:00 horas (Centro de México)

17:00 horas (Centro de México) Lugar: Estadio Corona, Torreón

Estadio Corona, Torreón Transmisión: ViX Premium

🔮 Pronóstico

Ambos equipos se juegan su futuro inmediato en el torneo. Santos tiene la localía y el deber de imponer condiciones, pero Querétaro llega con mejor impulso.

Pronóstico: Santos Laguna 2-1 Querétaro.

