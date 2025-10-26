Toluca vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX cierra con un partidazo en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca recibirá a Pachuca en un encuentro clave rumbo a la Liguilla. Los Diablos Rojos, líderes del torneo, buscarán mantener la cima y reafirmar su candidatura al bicampeonato, mientras que los Tuzos de Jaime Lozano llegan obligados a sumar para no complicar su clasificación directa.

🔥 Toluca quiere asegurar el liderato del Apertura 2025

El equipo dirigido por Antonio Mohamed vive un gran momento. Con 32 puntos, producto de 10 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas, los mexiquenses se mantienen como el conjunto más sólido del certamen. Aunque vienen de un empate sin goles ante Tijuana, los Diablos han sido dominantes tanto en casa como fuera de ella.

En el Nemesio Diez, el “Turco” apostará por mantener su estilo ofensivo con jugadores como Marcel Ruiz, Tiago Volpi y Jean Meneses, quienes han sido piezas clave en la búsqueda del bicampeonato.

⚽ Pachuca busca romper su mala racha ante Toluca

Por su parte, Pachuca llega con la presión de sumar tras caer 2-1 frente a Tigres, en un duelo donde además perdió por expulsión a Eduardo Bauermann y Oussama Idrissi. Los Tuzos ocupan el séptimo lugar con 21 unidades, empatados con Tijuana, y necesitan un triunfo para mantenerse en zona de clasificación.

Históricamente, Toluca domina esta rivalidad con 29 victorias por 21 de Pachuca. Además, los Tuzos no vencen a los Diablos desde la final del Apertura 2022.

📺 Dónde ver Toluca vs Pachuca EN VIVO

Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

Domingo 26 de octubre de 2025 Hora: 19:00 horas (Centro de México)

19:00 horas (Centro de México) Estadio: Nemesio Diez, Toluca

Nemesio Diez, Toluca Transmisión: Fox ONE y Caliente TV (streaming)

🔮 Pronóstico

Toluca atraviesa un momento más sólido y es favorito en casa.

Pronóstico: Toluca 2-0 Pachuca.

Last modified: octubre 26, 2025