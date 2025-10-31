Necaxa vs Santos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡Comienza la penúltima jornada del Apertura 2025 en Aguascalientes! Este viernes 31 de octubre, el Necaxa recibe en el Estadio Victoria al Santos Laguna, en un duelo directo por la lucha al Play-In.

Los Rayos llegan con 13 puntos, ubicados en la posición 16 de la tabla general. Aún mantienen esperanzas matemáticas de meterse al Repechaje, pero ya no tienen margen de error: deben ganar sí o sí para seguir con vida.

Por su parte, los Guerreros marchan décimos con 17 unidades, ocupando justamente el último boleto al Play-In. Sin embargo, la presión es enorme: hasta cuatro equipos podrían superarlos si no logran sumar en Aguascalientes.

Necaxa viene de conseguir su primera victoria como visitante en el torneo, mientras que Santos llega con el ánimo en alto tras vencer a Querétaro, acumulando tres partidos consecutivos sin perder.

La batalla por ese décimo puesto está al rojo vivo, ya que solo hay cuatro puntos de diferencia entre Santos y el penúltimo lugar, León. Así que este choque es prácticamente una final anticipada: ganar o despedirse del torneo.

📅 Fecha: Viernes 31 de octubre

🕖 Hora: 19:00 (tiempo del centro de México)

🏟️ Sede: Estadio Victoria, Aguascalientes

📺 Transmisión: Azteca 7 y Claro Sports (claro­sports.com, YouTube, Dish 336/836, Megacable 324, TotalPlay 521, Star 515, Claro Video, Roku TV, Samsung TV).

Alineaciones probables:

Necaxa: Unsain; Rosero, Oliveros, Calderón, Lara, Rossano, Jacob, Palavecino, Rodríguez, Badaloni, Cambindo.

Unsain; Rosero, Oliveros, Calderón, Lara, Rossano, Jacob, Palavecino, Rodríguez, Badaloni, Cambindo. Santos: Acevedo; Abella, Ortega, Balanta, Amione, Güemez, Villalba, Palacios, López, Sordo, Ocejo.

En el historial entre ambos, Necaxa lleva ligera ventaja con 22 triunfos por 21 de Santos y 16 empates. En los últimos cinco enfrentamientos, los Rayos dominan con tres victorias.

💥 Pronóstico: Partido cerrado y de mucha tensión. Necaxa llega urgido, Santos con presión… pero todo apunta a un empate 1-1 que dejaría la definición del Play-In para la última jornada.

