Atlético San Luis vs Juárez EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Atlético San Luis vs Juárez

¡Se viene una noche de terror en la Liga MX! 👻 Este viernes 31 de octubre, el Atlético San Luis recibe al FC Juárez en el Estadio Alfonso Lastras, en un duelo que promete sustos, drama y goles, con ambos equipos jugando sus últimas cartas rumbo al Play-In del Apertura 2025.

Los Potosinos llegan en la posición 11 con 16 puntos, y aunque no dependen completamente de sí mismos, una victoria en casa podría meterlos de lleno a la pelea por los puestos de Repechaje. Sin embargo, su talón de Aquiles ha sido justamente el Alfonso Lastras, donde han perdido cinco de siete partidos esta temporada. Además, vienen golpeados tras aquella derrota 4-3 ante Necaxa en un duelo de locura la jornada pasada.

Por su parte, los Bravos se ubican en el noveno lugar con 20 puntos y tienen un poco más de margen: incluso si pierden, seguirán dentro de la zona de Play-In. Pero eso sí, quedarían obligados a ganar en la última fecha si no quieren sufrir un final de pesadilla.

Los de Juárez llegan con sentimientos encontrados tras empatar 4-4 ante Puebla, un partido que tenían ganado 4-2 hasta el minuto 88 y que se les escapó increíblemente en los últimos instantes.

📅 Fecha: Viernes 31 de octubre
🕘 Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
🏟️ Sede: Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí
📺 Transmisión: Exclusiva por ESPN y Disney+ en streaming.

Este choque forma parte de la triple cartelera del viernes en la Jornada 16, junto a los duelos Necaxa vs Santos y Puebla vs Cruz Azul.

🔥 Pronóstico: Partido abierto y con goles. San Luis está obligado y Juárez sufre atrás. Nos quedamos con un 2-2 de alarido, con emociones hasta el final y ambos dejando abierta la lucha por el Play-In.

