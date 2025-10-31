Puebla vs Cruz Azul EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

¡NUEVO LÍDER GENERAL 🔥🔥🔥!



El Cruz Azul escaló a la cima de la tabla general al vencer 3-0 a Puebla en el Cuauhtémoc con goles de Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos.



La Máquina se colocó con 35 puntos, a la espera de lo que hagan Toluca (33) y Tigres (32) en el resto de la… pic.twitter.com/HsovAzXrck — Fulbox (@fulboxOficial) November 1, 2025

La Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 arranca con uno de los partidos más atractivos del viernes: Puebla recibe a Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, en un enfrentamiento con realidades completamente opuestas. Mientras La Máquina busca acercarse al superliderato, La Franja intenta cerrar con dignidad un torneo para el olvido.

Puebla busca cerrar con orgullo ante su afición

El equipo dirigido por Hernán Cristante llega al compromiso como último lugar de la tabla general, con apenas 9 puntos, producto de 2 victorias, 3 empates y 10 derrotas. En su más reciente presentación, Puebla empató 4-4 ante FC Juárez, un partido en el que mostró garra ofensiva, pero también muchas debilidades defensivas.

Aunque ya sin opciones matemáticas, los poblanos buscarán darle una alegría a su afición en casa y frenar a uno de los equipos más sólidos del campeonato.

Cruz Azul quiere el liderato y llega en gran forma

Por su parte, Cruz Azul vive un momento de ensueño bajo la dirección de Nicolás Larcamón. Con 32 puntos, se ubica en el tercer puesto general, empatado con Tigres y a solo uno de Toluca, el actual líder.

La Máquina viene de una victoria 2-0 sobre Rayados de Monterrey, resultado que confirmó su candidatura al título y elevó su confianza rumbo a la Liguilla. En esta recta final, el calendario le sonríe, enfrentando a rivales de la zona baja mientras sus competidores directos se miden entre sí.

Horario y dónde ver Puebla vs Cruz Azul EN VIVO

📅 Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

🕘 Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

🏟️ Estadio: Cuauhtémoc, Puebla

📺 Transmisión: FOX Sports, Caliente TV, Canal 7, y en streaming por Tubi y Disney+

Con todo en juego para los cementeros, Cruz Azul parte como amplio favorito, pero en la Liga MX… nada está escrito. ⚽

Last modified: octubre 31, 2025