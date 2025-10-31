Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Bundesliga 2025-26

Bundesliga

La Bundesliga vivirá una noche de alto voltaje este sábado 1 de noviembre, cuando el Bayern de Múnich, líder e invicto del torneo, reciba al Bayer Leverkusen, que llega en gran momento de forma y con la misión de frenar al gigante bávaro.

Bayern, una máquina perfecta bajo Vincent Kompany

El Bayern de Múnich ha iniciado la temporada con paso arrollador: 14 victorias en todos los torneos, incluyendo la Supercopa de Alemania, y un rendimiento ofensivo demoledor.

Bajo el mando de Vincent Kompany, el conjunto bávaro combina intensidad, posesión y verticalidad. Con figuras como Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, el equipo se muestra imparable incluso sin Jamal Musiala.

La última víctima fue el Colonia, goleado 4-1. Kompany podría mantener su esquema 4-4-2 con Nicolas Jackson ganando minutos ante la baja de Serge Gnabry y Leon Goretzka listo para volver al once.

La incógnita está en la portería: Jonas Urbig podría repetir titularidad tras un rendimiento brillante en lugar del histórico Manuel Neuer.

Leverkusen, en busca del milagro en Múnich

El Bayer Leverkusen llega con cinco triunfos seguidos en liga, revitalizado por Kasper Hjulmand tras el fallido paso de Erik ten Hag. Sin embargo, aún arrastra las secuelas del 7-2 ante el PSG en Champions

Con Patrik Schick al frente del ataque y Eliesse Ben Seghir buscando la titularidad, los visitantes apelarán a la velocidad y el contragolpe para intentar sorprender al líder.

Pronóstico Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen

📅 Sábado 1 de noviembre de 2025

🏟️ Allianz Arena

⏰ 13:30 h (hora del centro de México)

Pronóstico: Bayern Múnich 3-1 Bayer Leverkusen

El Bayern luce indomable. Con un fútbol en perfecta sincronía y un plantel de lujo, los de Kompany apuntan a otra noche de dominio absoluto en la Bundesliga. 🔴⚪

