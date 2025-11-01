Written by: noviembre 1, 2025 Fútbol Mexicano

América vs León EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

América vs León

El América se enfrenta al León este sábado 1 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, en un partido correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo comenzará a las 21:00 horas (centro de México) y promete emociones fuertes en la recta final del torneo.

América busca el liderato ante un León contra las cuerdas

Las Águilas llegan en la cuarta posición con 31 puntos, apenas dos menos que el líder Toluca, por lo que una victoria podría impulsarlas a la cima del campeonato. Sin embargo, el conjunto dirigido por André Jardine ha mostrado altibajos en las últimas semanas, incluyendo un empate 2-2 ante Mazatlán que frenó su ascenso.

Por su parte, León atraviesa una crisis profunda. El equipo de Ignacio Ambriz ocupa la penúltima posición con solo 13 unidades y una diferencia de goles de -14. Para mantener vivas sus esperanzas de acceder al Play-In, los Panzas Verdes están obligados a ganar y esperar una combinación favorable de resultados.

James Rodríguez y Saint-Maximin, las figuras a seguir

El mediocampista colombiano James Rodríguez podría estar disputando sus últimos partidos con León, mientras que en el América, Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre conforman el tridente ofensivo que buscará hacer valer la localía.

Dónde ver América vs León EN VIVO

El partido será transmitido en televisión abierta por Canal 5, además de TUDN en señal de paga y ViX Premium en streaming.

Pronóstico del América vs León

Con la diferencia de planteles y momento futbolístico, América parte como amplio favorito. León luchará por orgullo, pero la potencia ofensiva azulcrema debería imponerse.

Pronóstico: América 3-1 León.

