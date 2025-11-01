Manchester City vs Bournemouth EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

El Manchester City recibe al Bournemouth este domingo en el Etihad Stadium, en uno de los duelos más atractivos de la jornada 10 de la Premier League 2025-26. El compromiso enfrenta a dos equipos en gran momento: los Citizens, quintos con 17 puntos, y los Cherries, segundos con 18 unidades.

City busca reencontrarse con su mejor versión

El conjunto de Pep Guardiola llega con la obligación de reaccionar tras caer 1-0 ante el Aston Villa, resultado que los dejó a seis puntos del líder Arsenal. La dependencia del equipo respecto a Erling Haaland, autor del 65% de los goles del City en la temporada, ha sido evidente, y cuando el noruego no marca, el rendimiento colectivo se resiente.

Aun así, los Sky Blues mantienen fortaleza en casa: suman cuatro victorias consecutivas en el Etihad en todas las competiciones, con 12 goles a favor y solo uno en contra. Además, vienen de remontar en la Copa de la Liga ante el Swansea (3-1) para avanzar a cuartos de final.

Bournemouth, el sorprendente escolta del Arsenal

Del otro lado, el Bournemouth de Andoni Iraola vive un momento histórico. Su triunfo 2-0 sobre Nottingham Forest lo dejó como sublíder de la Premier y con su mejor inicio en la historia del club en la máxima categoría inglesa. Los Cherries acumulan ocho partidos invictos y suman 100 victorias en la Premier League desde su debut en 2015.

Pronóstico: City 3-2 Bournemouth

Pese al gran momento visitante, el Etihad Stadium sigue siendo un terreno maldito para el Bournemouth, que ha perdido allí sus ocho visitas ligueras. El poder ofensivo del City debería imponerse, aunque se espera un duelo abierto y de muchos goles.

Pronóstico final: Manchester City 3-2 Bournemouth.

Last modified: noviembre 1, 2025