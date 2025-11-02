Argentina vs Bélgica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 2, 2025 Mundial Sub-17

La selección argentina Sub-17 inicia su camino en el Mundial de Qatar 2025 enfrentando a Bélgica, este lunes 3 de noviembre a las 11:45 (hora argentina) en la cancha 2 del complejo Aspire Zone, en Rayán. El encuentro podrá verse en vivo por la TV Pública y en plataformas digitales como Flow, Telecentro Play y DGO.

⚽ Una nueva oportunidad para la Albiceleste

Dirigida por Diego Placente, la Albiceleste llega con una camada talentosa y ambiciosa. Si bien su clasificación fue sufrida —terminó sexta en el Sudamericano Sub-17—, el grupo demostró su potencial al coronarse campeón del torneo COTIF L’Alcúdia en España, venciendo al Valencia en la final.
Placente apuesta por el juego asociado, la intensidad y el carácter, con un objetivo claro: conquistar el único título mundial que falta en las vitrinas de la AFA.

🇧🇪 Bélgica, un rival físico y disciplinado

Por su parte, Bélgica llega tras alcanzar las semifinales del Europeo Sub-17, donde cayó ante Francia. Será su tercera participación mundialista: en Corea 2003 quedó eliminada en fase de grupos, mientras que en Chile 2015 obtuvo el bronce. Con un plantel ordenado y potente, busca dar la sorpresa en un grupo que comparte con Túnez y Fiyi.

🔥 Pronóstico y figuras a seguir

Las apuestas deportivas colocan a Argentina como favorita con cuotas cercanas a 2.60, frente a 3.35 por una victoria belga y 2.89 por el empate.

Entre los jugadores destacados del conjunto albiceleste figuran Matías Satas, Santiago Espíndola, Jerónimo Gómez Mattar y Can Armando Güner, llamados a ser protagonistas en Qatar.

El desafío está en marcha: Argentina busca arrancar con el pie derecho su sueño mundialista Sub-17.

