Costa Rica vs Emiratos Árabes Unidos EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-17 2025

La Selección Sub-17 de Costa Rica afronta el Mundial de Qatar 2025 con una generación llena de talento, diversidad y esperanza. Son 21 jóvenes futbolistas, provenientes de las siete provincias del país, que comparten un mismo sueño: representar a la Tricolor y dejar huella en la máxima cita del fútbol juvenil.

⚽ Un reflejo del talento nacional

El técnico Rándall Row ha reunido un grupo que refleja la riqueza futbolística de Costa Rica. Hay jugadores de clubes como Alajuelense (9), Saprissa (5), Herediano (3), Carmelita, Sporting, Cartaginés y San Carlos. Pero más allá de los equipos, Row destaca el origen de sus futbolistas: San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, Limón y Guanacaste.
“Estos chicos fueron sacados de sus pueblos para competir y crecer. Representan con orgullo a todo un país”, señaló el entrenador.

💪 Historias de esfuerzo y superación

Entre las historias más inspiradoras está la de Adriel Pérez, oriundo de San Vito de Coto Brus y jugador de Alajuelense, quien asegura: “No importa de dónde vengamos, con esfuerzo todo es posible”.
También Yerlan Sosa, de Puntarenas, y Marcus Brown, de Limón, coinciden en el mensaje: el trabajo, la constancia y la fe hacen posible alcanzar los sueños.

🏆 El debut de Costa Rica en el Mundial Sub-17

La Sele Sub-17 debutará el lunes 3 de noviembre a las 6:30 a.m. (hora de Costa Rica) frente a Emiratos Árabes Unidos, en un partido que se transmitirá por Canal 7 y TDMAX.
Luego enfrentará a Senegal (6 de noviembre, 9:45 a.m.) y a Croacia (9 de noviembre, 8:45 a.m.) dentro del Grupo C.

Con talento, humildad y pasión, esta nueva generación busca darle una alegría al pueblo costarricense y demostrar que los sueños no tienen límites.

