Honduras vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

Entre aplausos, banderas y mensajes de aliento familiar, la Selección Sub-17 de Honduras emprendió su viaje rumbo a Qatar el pasado miércoles 29 de octubre, lista para disputar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA, que se celebrará del 3 al 27 de noviembre de 2025.

Bajo la dirección del técnico Israel Canales, quien participa por sexta ocasión en una cita mundialista juvenil, el combinado catracho parte con ilusión y el objetivo de dejar una huella en la historia del fútbol hondureño.

⚽ Debut exigente ante Brasil

El debut de Honduras será el martes 4 de noviembre a las 6:30 a.m. (hora hondureña) ante una potencia mundial: Brasil, en el Field 1 del complejo Aspire Zone.

El historial favorece ampliamente a la “Canarinha”, que ganó los dos enfrentamientos previos en la categoría, incluyendo un 3-0 en el Mundial Sub-17 de India 2017.

Tras el duelo inicial, Honduras completará la fase de grupos enfrentando a Zambia (viernes 7 de noviembre, 9:45 a.m.) y Indonesia (lunes 10 de noviembre, 8:45 a.m.).

🌎 Un equipo con talento y raíces diversas

En la lista de convocados destacan Yeison Arriola, Mike Arana, Yoshua Palacios y Luis Suazo, hijo del legendario David Suazo.

El plantel mezcla jugadores locales con jóvenes que militan en clubes internacionales como FC Dallas (EE.UU.), Deportivo La Coruña (España) y Sporting Braga (Portugal).

La última participación de Honduras en un Mundial Sub-17 fue en India 2017, con figuras como Luis Palma y José “Zapatilla” Mejía, hoy consolidados en el fútbol profesional.

💪 Ilusión y orgullo catracho

Con sacrificio, disciplina y talento, esta nueva generación buscará trascender en Qatar 2025 y demostrar que Honduras puede competir de igual a igual ante las potencias del fútbol juvenil.

La ilusión está viva: los jóvenes catrachos quieren escribir su propia historia en el Mundial Sub-17.

Last modified: noviembre 4, 2025