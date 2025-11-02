Pachuca vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Estadio Hidalgo se vestirá de gala este domingo 2 de noviembre, cuando los Tuzos del Pachuca reciban a las Chivas del Guadalajara en un duelo clave por la clasificación directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2025. El enfrentamiento cerrará la actividad de la Jornada 16 de la Liga MX y promete ser uno de los más emocionantes de la fecha.

🔥 Duelo directo por el último boleto a la Liguilla

El panorama es claro: Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey ya aseguraron su lugar en la Liguilla directa. Solo queda un cupo disponible y cuatro equipos pelean por él: Chivas (23 puntos), Pachuca (22), Xolos (21) y Bravos (20).

Por eso, este Pachuca vs Chivas es prácticamente una final adelantada. Un triunfo del Rebaño lo colocaría con pie y medio en la Liguilla, mientras que una victoria de los Tuzos podría catapultarlos hasta el sexto puesto.

⚽ Cómo llegan Pachuca y Guadalajara

El conjunto de Jaime Lozano ha mostrado altibajos, aunque dio batalla ante el líder Toluca en la fecha anterior. Los Tuzos se ubican séptimos con 22 puntos y buscan aprovechar su localía para regresar a la senda del triunfo.

Del otro lado, Chivas llega con mejor inercia bajo el mando de Gabriel Milito, escalando posiciones tras una notable remontada en el torneo. Con un punto más que su rival, el Rebaño se ilusiona con evitar el Play-In y asegurar su boleto directo.

📺 Fecha, hora y dónde ver EN VIVO Pachuca vs Chivas

Fecha: Domingo 2 de noviembre

Domingo 2 de noviembre Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Hidalgo, Pachuca

Hidalgo, Pachuca Transmisión: FOX Sports y Caliente TV

Un choque vibrante y decisivo, donde cada punto contará para definir el último pasajero directo a la fiesta grande del fútbol mexicano.

Last modified: noviembre 2, 2025