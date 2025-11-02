Querétaro vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

El Estadio Corregidora será escenario de una noche especial este domingo 2 de noviembre, cuando los Gallos Blancos de Querétaro reciban a Mazatlán FC por la Jornada 16 del Apertura 2025. Más allá del resultado, el duelo marcará un momento histórico: el retiro oficial de Pablo Barrera, quien pondrá fin a una carrera profesional de 20 años.

🏟️ Último vuelo de “Pablito” Barrera

El capitán queretano anunció durante la semana que este será su último partido como futbolista profesional, y lo hará ante su afición. Barrera, quien defendió los colores de Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Querétaro, además de jugar en Europa y con la Selección Mexicana, será homenajeado en un emotivo cierre de ciclo.

El mediocampista ha participado en 9 partidos del torneo, acumulando 401 minutos y aportando liderazgo en un equipo que ha tenido una campaña irregular.

⚔️ Gallos y Cañoneros buscan cerrar con dignidad

Querétaro llega al encuentro en la posición 15 de la tabla con 14 puntos, mientras que Mazatlán se ubica un escalón abajo, con 13 unidades. Ambos conjuntos aún sueñan con un milagroso pase al Play-In, aunque dependen de otros resultados.

Los dirigidos por Benjamín Mora intentarán despedir a su ídolo con una victoria en casa, mientras que los de Robert Dante Siboldi buscarán cortar una racha negativa.

📺 Fecha, hora y dónde ver Querétaro vs. Mazatlán EN VIVO

Fecha: Domingo 2 de noviembre

Domingo 2 de noviembre Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

17:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Corregidora, Querétaro

Corregidora, Querétaro Transmisión: FOX Sports y Caliente TV

El encuentro promete ser más que un partido: será una fiesta de despedida para Pablo Barrera, uno de los futbolistas más queridos del fútbol mexicano reciente.

Last modified: noviembre 2, 2025