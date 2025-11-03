El Salvador vs Corea del Norte EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Sub-17 de El Salvador completó su primera sesión de entrenamiento en el complejo deportivo Al Thumama, en Doha, Catar, donde ajusta los últimos detalles de cara a su participación en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2025.

Será una participación histórica, pues la “Azulita” competirá por primera vez en un Mundial de la categoría, un logro que refleja el crecimiento del fútbol juvenil salvadoreño.

⚽ Clasificación histórica y sueño cumplido

El Salvador obtuvo su boleto al Mundial tras una brillante actuación en las eliminatorias de la Concacaf, donde finalizó como líder de su grupo, superando a Jamaica.

El plantel, dirigido por Juan Carlos Serrano, cuenta con 21 jugadores que ya se entrenan en suelo catarí con gran entusiasmo y compromiso.

Tras un extenso viaje desde San Salvador —con escala en Madrid—, el grupo se ha enfocado en adaptarse al clima y la diferencia horaria, con sesiones regenerativas y prácticas tácticas que buscan consolidar la coordinación colectiva.

🏋️ Entrenamientos enfocados en la táctica y la mentalidad

El cuerpo técnico ha diseñado jornadas progresivas que combinan trabajo físico, táctico y mental, con el objetivo de llegar en la mejor forma al debut mundialista. El ambiente en el grupo es de concentración y optimismo, reflejando la ilusión de representar por primera vez al país en la máxima cita juvenil.

🌍 Grupo exigente para la “Azulita”

El calendario del Grupo D será desafiante:

Por su parte, Corea del Norte regresa a un Mundial Sub-17 tras ocho años de ausencia, luego de alcanzar las semifinales en las eliminatorias asiáticas.

La Selecta Sub-17 se alista para hacer historia y demostrar que los sueños también se conquistan con trabajo y pasión.

