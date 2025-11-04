Slavia Praga vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Arsenal continúa con paso firme en la Champions League 2025-26, y este martes visitará al Slavia de Praga en un duelo correspondiente a la fase de grupos. Los dirigidos por Mikel Arteta llegan con un registro impecable y la meta de extender su invicto europeo ante un rival que buscará dar la sorpresa en casa.

🔥 Arsenal, una máquina imparable bajo el mando de Arteta

El conjunto londinense atraviesa uno de sus mejores momentos. Tras golear 4-0 al Atlético de Madrid, los Gunners suman tres victorias consecutivas en la Champions sin recibir goles, siendo uno de los dos equipos invictos en defensa junto al Inter de Milán.

Con figuras como Gabriel Magalhães, Martin Ødegaard y Viktor Gyokeres, el Arsenal ha dominado tanto en Europa como en la Premier League, donde acumula nueve triunfos seguidos y siete porterías imbatidas.

Aunque las lesiones de Gyokeres, Martinelli y Odegaard representan bajas sensibles, la profundidad de plantilla le permite a Arteta mantener un once competitivo para afrontar el reto en Praga.

💪 Slavia de Praga, sólido en defensa y con esperanza local

El Slavia de Praga, por su parte, llega tras un empate 0-0 ante el Atalanta que le dio un punto valioso, aunque solo suma dos en el torneo. Aun así, los checos presumen una racha defensiva envidiable, con cinco partidos consecutivos sin recibir gol en todas las competiciones.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Jindrich Trpisovsky nunca ha vencido al Arsenal en competiciones europeas, y la historia parece difícil de cambiar.

⚽ Pronóstico: Slavia de Praga 0-3 Arsenal

Con su fútbol ofensivo y dominio táctico, el Arsenal parte como claro favorito para mantener su invicto europeo y acercarse a la clasificación a octavos de final.

Last modified: noviembre 4, 2025