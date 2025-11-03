México vs Corea del Sur EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 1 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 inicia una nueva aventura mundialista este martes 4 de noviembre de 2025, cuando se enfrente a Corea del Sur en el Aspire Zone Pitch 1, en Doha, Qatar, en el arranque del Mundial Sub-17 de la FIFA. El encuentro comenzará a las 7:00 a.m. (hora del centro de México) y podrá verse en televisión abierta por Canal 9 y vía streaming en ViX.

⚽ México busca revivir la gloria de 2005 y 2011

El combinado dirigido por Carlos Cariño llega a Qatar tras una sólida actuación en las eliminatorias de Concacaf, donde finalizó primero de su grupo.

México integra el Grupo F, junto a Corea del Sur, Suiza y Costa de Marfil, y apunta alto en una competencia donde históricamente ha sido protagonista.

El Tricolor ha levantado el título en dos ocasiones (2005 y 2011) y busca repetir la hazaña con una generación joven, talentosa y con apellidos que evocan grandes recuerdos del fútbol nacional.

👨‍👦 Hijos de leyendas: el futuro con historia

En la lista final destacan nombres con linaje futbolero. Lucca Vuoso, hijo de Matías Vuoso, representa al Santos Laguna; Aldo Patricio De Nigris, del Monterrey, sigue los pasos de su padre Aldo De Nigris.

El portero Abdón Turrubiates defiende los colores del León, al igual que su padre Carlos Turrubiates lo hizo en su época, mientras que Máximo Reyes Nájera, del Santos, continúa el legado de Joaquín Reyes, exjugador del Celaya.

🇶🇦 Una nueva generación con hambre de triunfo

Con figuras como Gael García (Chivas) y una base sólida de clubes formadores como América y Monterrey, esta selección busca escribir su propia historia.

México Sub-17 confía en su talento, disciplina y espíritu competitivo para iniciar con el pie derecho su participación en el Mundial de Qatar 2025 y soñar con un nuevo campeonato para el fútbol mexicano.

