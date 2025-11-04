Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 4 Champions League 2025-26

Copas Internacionales

El Atlético de Madrid recibe este martes al Union Saint-Gilloise en el Riyadh Air Metropolitano, en un duelo clave por la cuarta jornada de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos equipos llegan con tres puntos y la urgencia de ganar para mantener vivas sus opciones de clasificación a los octavos de final.

🔴 El Atlético quiere hacerse fuerte en casa

Los dirigidos por Diego Simeone han tenido un arranque irregular en Europa, con solo una victoria en tres partidos. Los tropiezos ante Liverpool (3-2) y Arsenal (4-0) contrastan con la goleada 5-1 ante el Eintracht Frankfurt en el Metropolitano.

Sin embargo, el Atlético mantiene su mística como local: solo una derrota en sus últimos 16 partidos de Champions en casa, con 11 victorias. En liga, el cuadro rojiblanco llega motivado tras vencer 3-0 al Sevilla, con Griezmann y Julián Álvarez en gran nivel.

Simeone podría rotar ligeramente su once, dando minutos a jugadores como Alex Baena o Johnny Cardoso, quien vuelve de lesión. Pese a las bajas, el Atlético cuenta con la plantilla y la experiencia necesaria para imponerse.

🟡 Union SG, debutante pero peligroso

El Union Saint-Gilloise vive su primera experiencia en Champions, y aunque ha sufrido duras derrotas ante Newcastle (0-4) e Inter (0-4), llega en un gran momento en la liga belga, donde lidera la tabla con 32 puntos y es el equipo más goleador.

Con figuras como Promise Akinpelu y Kevin Rodríguez, el conjunto de David Hubert no se achica ante los grandes escenarios y promete competir de igual a igual en Madrid.

🔮 Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Union SG

El Metropolitano volverá a ser un fortín. El Atlético debería imponerse con oficio ante un Union SG combativo, para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Last modified: noviembre 4, 2025