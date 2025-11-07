Written by: noviembre 7, 2025 Fútbol Mexicano

Juárez vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Juárez vs Querétaro

Este sábado 8 de noviembre, el Estadio Olímpico Benito Juárez será testigo de un enfrentamiento decisivo entre FC Juárez y Querétaro, correspondiente a la jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El duelo dará inicio a las 18:00 horas, tiempo del Pacífico, y podrá seguirse a través de Azteca 7 y Fox One en México.

Los Bravos llegan motivados tras vencer 2-1 al Atlético San Luis, resultado que los colocó en la séptima posición con 23 puntos. Una victoria más podría asegurarles el boleto al Play In e incluso una posible clasificación directa a la Liguilla, si se combinan otros resultados.

Por su parte, los Gallos Blancos del Querétaro marchan en el puesto trece con 17 unidades. El conjunto queretano también viene de ganar, tras imponerse 1-0 a Mazatlán FC con anotación de Ávila, y busca mantener vivas sus esperanzas de meterse entre los doce mejores del campeonato.

En los antecedentes recientes, Juárez acumula una victoria, Querétaro tres y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos. La última vez que se vieron las caras fue en el Clausura 2025, cuando los Gallos se impusieron 2-0.

Con ambos equipos necesitados de puntos y en buena racha, se espera un duelo intenso y con sabor a final en la frontera norte.

