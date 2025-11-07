Written by: noviembre 7, 2025 Fútbol Mexicano

Mazatlán vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Mazatlán vs Necaxa

Con la esperanza todavía encendida, los Rayos del Necaxa se jugarán la vida este viernes 7 de noviembre en su último compromiso de la fase regular del Apertura 2025, donde enfrentarán a Mazatlán FC.

El equipo dirigido por Fernando Gago aún conserva posibilidades matemáticas de alcanzar el último boleto al Play In, aunque el panorama no es sencillo: deberán ganar su partido del viernes 7 de noviembre en el Estadio Encanto y esperar una combinación de resultados de sus rivales directos —entre ellos Pumas, Santos, Atlas y Querétaro—.

Tras su victoria de la semana pasada, los Rayos marchan en la posición 15 con 16 puntos, apenas dos por debajo de Pumas, que ocupa el último lugar en zona de Play In. Un triunfo rojiblanco podría mantenerlos con vida, pero cualquier victoria de sus competidores los dejaría sin opciones de avanzar.

Necaxa llega con plantel completo y motivado, aunque su desempeño fuera de casa ha sido una asignatura pendiente: solo ha conseguido cuatro puntos como visitante, producto de una victoria, un empate y seis derrotas.

Por su parte, Mazatlán tampoco ha sido fuerte en casa, con apenas dos triunfos en el torneo.
El duelo entre cañoneros y Rayos definirá buena parte del cierre del campeonato y los equipos que seguirán en la pelea por el título.

📅 Mazatlán vs Necaxa
🏟️ Estadio Encanto
🕕 Viernes 7 de noviembre
🔥 Última jornada del Apertura 2025

Etiquetas: , , , , Last modified: noviembre 7, 2025
Juárez vs Querétaro Previous Story
Juárez vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025
Tijuana vs Atlas Next Story
Tijuana vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Tijuana vs Atlas

Tijuana vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 7, 2025

La Liguilla del Apertura 2024 está a la vuelta de la esquina, pero aún queda un último boleto por definir… y serán Xolos y Atlas...

Read More
Juárez vs Querétaro

Juárez vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 7, 2025

Este sábado 8 de noviembre, el Estadio Olímpico Benito Juárez será testigo de un enfrentamiento decisivo entre FC Juárez y Querétaro,...

Read More
Pachuca vs Chivas

Pachuca vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 2, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Estadio Hidalgo se vestirá de...

Read More
Querétaro vs Mazatlán

Querétaro vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 2, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Estadio Corregidora será...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *