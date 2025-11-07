Mazatlán vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

Con la esperanza todavía encendida, los Rayos del Necaxa se jugarán la vida este viernes 7 de noviembre en su último compromiso de la fase regular del Apertura 2025, donde enfrentarán a Mazatlán FC.

El equipo dirigido por Fernando Gago aún conserva posibilidades matemáticas de alcanzar el último boleto al Play In, aunque el panorama no es sencillo: deberán ganar su partido del viernes 7 de noviembre en el Estadio Encanto y esperar una combinación de resultados de sus rivales directos —entre ellos Pumas, Santos, Atlas y Querétaro—.

Tras su victoria de la semana pasada, los Rayos marchan en la posición 15 con 16 puntos, apenas dos por debajo de Pumas, que ocupa el último lugar en zona de Play In. Un triunfo rojiblanco podría mantenerlos con vida, pero cualquier victoria de sus competidores los dejaría sin opciones de avanzar.

Necaxa llega con plantel completo y motivado, aunque su desempeño fuera de casa ha sido una asignatura pendiente: solo ha conseguido cuatro puntos como visitante, producto de una victoria, un empate y seis derrotas.

Por su parte, Mazatlán tampoco ha sido fuerte en casa, con apenas dos triunfos en el torneo.

El duelo entre cañoneros y Rayos definirá buena parte del cierre del campeonato y los equipos que seguirán en la pelea por el título.

📅 Mazatlán vs Necaxa

🏟️ Estadio Encanto

🕕 Viernes 7 de noviembre

🔥 Última jornada del Apertura 2025

Last modified: noviembre 7, 2025