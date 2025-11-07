Tijuana vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Liguilla del Apertura 2024 está a la vuelta de la esquina, pero aún queda un último boleto por definir… y serán Xolos y Atlas quienes intentarán quedarse con ese boleto.

Después de la pandemia, la Liga MX implementó el formato del Play-In, una instancia que da una segunda oportunidad a los equipos que quedaron fuera del Top 6. Aunque ha generado polémica entre los aficionados, lo cierto es que este sistema mantiene viva la emoción hasta el final del torneo.

El cuadro del Atlas, marcha en la duodécima posición, estando al borde de la eliminación. Los rojinegros vienen de empatar 0-0 ante el Toluca en la jornada pasada, eso los mantiene con vida, pero sin margen de error.

Los Zorros necesitan ganar y esperar que Pumas y Santos no ganen.

Por su parte, Xolos viene de una dura derrota frente a los Pumas, en un duelo donde perdieron la gran oportunidad de conseguir su boleto directo a la liguilla. Ahora, en casa, tendrán su revancha con el apoyo de su afición en el Estadio Caliente.

📅 Xolos vs Atlas

🏟️ Estadio Caliente, Tijuana

🕘 viernes 7 de noviembre, 9:00 p.m. (hora CDMX)

🔥 Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Solo uno avanzará… y el otro dirá adiós al torneo.

Last modified: noviembre 7, 2025