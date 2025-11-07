Written by: noviembre 7, 2025 Fútbol Mexicano

Tijuana vs Atlas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Tijuana vs Atlas

La Liguilla del Apertura 2024 está a la vuelta de la esquina, pero aún queda un último boleto por definir… y serán Xolos y Atlas quienes intentarán quedarse con ese boleto.

Después de la pandemia, la Liga MX implementó el formato del Play-In, una instancia que da una segunda oportunidad a los equipos que quedaron fuera del Top 6. Aunque ha generado polémica entre los aficionados, lo cierto es que este sistema mantiene viva la emoción hasta el final del torneo.

El cuadro del Atlas, marcha en la duodécima posición, estando al borde de la eliminación. Los rojinegros vienen de empatar 0-0 ante el Toluca en la jornada pasada, eso los mantiene con vida, pero sin margen de error.

Los Zorros necesitan ganar y esperar que Pumas y Santos no ganen.

Por su parte, Xolos viene de una dura derrota frente a los Pumas, en un duelo donde perdieron la gran oportunidad de conseguir su boleto directo a la liguilla. Ahora, en casa, tendrán su revancha con el apoyo de su afición en el Estadio Caliente.

📅 Xolos vs Atlas
🏟️ Estadio Caliente, Tijuana
🕘 viernes 7 de noviembre, 9:00 p.m. (hora CDMX)
🔥 Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Solo uno avanzará… y el otro dirá adiós al torneo.

Etiquetas: , , , , Last modified: noviembre 7, 2025
Mazatlán vs Necaxa Previous Story
Mazatlán vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Related Posts

Mazatlán vs Necaxa

Mazatlán vs Necaxa EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 7, 2025

Con la esperanza todavía encendida, los Rayos del Necaxa se jugarán la vida este viernes 7 de noviembre en su último compromiso de la...

Read More
Juárez vs Querétaro

Juárez vs Querétaro EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 7, 2025

Este sábado 8 de noviembre, el Estadio Olímpico Benito Juárez será testigo de un enfrentamiento decisivo entre FC Juárez y Querétaro,...

Read More
Pachuca vs Chivas

Pachuca vs Chivas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 2, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Estadio Hidalgo se vestirá de...

Read More
Querétaro vs Mazatlán

Querétaro vs Mazatlán EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 15 Liga MX Apertura 2025

Written by: noviembre 2, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Estadio Corregidora será...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *