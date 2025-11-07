Written by: noviembre 7, 2025 Mundial Sub-17

México vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Tercer Lugar Mundial Femenil Sub-17 2025

México vs Brasil

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se despide del Mundial de Marruecos 2025 con un último desafío: enfrentar a Brasil en el partido por el Tercer Lugar, luego de haber quedado fuera de la Final tras una dura derrota ante Países Bajos (1-0) en Semifinales.

🗓️ Cuándo y dónde ver el partido

  • 📅 Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025
  • 🕤 Hora: 09:30 a.m. (tiempo del centro de México)
  • 📺 Transmisión en México: ViX, TUDN y Canal Nueve
  • 📺 En Estados Unidos: FS2, Fox Sports on Tubi y Fox Soccer Plus

🇲🇽 Así llega México

El conjunto dirigido por Miguel Gamero firmó un torneo destacado, con un saldo de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

  • Victorias: ante Países Bajos y Camerún (fase de grupos) y Paraguay (octavos de final).
  • Empate: frente a Italia en cuartos, superándolas en penales.
  • Derrotas: frente a Corea del Norte y nuevamente ante Países Bajos, ya en Semifinales.

El Tri Femenil mostró carácter, talento y orden táctico a lo largo del certamen, y aunque no alcanzó la final, garantizó su segunda mejor actuación histórica en la categoría —solo por detrás del subcampeonato de 2018.

En la semifinal ante Países Bajos, la portera Valentina Murrieta fue figura, con atajadas clave que evitaron un marcador más amplio, pero un gol de Lina Touzani en la segunda parte bastó para dejar fuera a México del partido por el título.

🇧🇷 Así llega Brasil

La Canarinha también quedó fuera en Semifinales tras caer 2-0 ante Corea del Norte, el otro finalista del torneo.
Su desempeño fue regular, con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas:

  • Victorias: ante Marruecos y China.
  • Empates: frente a Costa Rica y Canadá (a quien eliminó por penales).
  • Derrotas: contra Italia y Corea del Norte.

Brasil ha sido un equipo competitivo, aunque con altibajos, y buscará cerrar el torneo con una medalla de bronce para redondear su participación.

⚔️ Un duelo de orgullo y futuro

México y Brasil llegan con caminos similares, pero con una motivación clara: subir al podio y cerrar el Mundial con una victoria.

Será un partido donde las jóvenes promesas del futbol femenil latinoamericano buscarán despedirse dejando una última gran actuación.

🔮 Pronóstico

Ambos equipos llegan con desgaste, pero México ha mostrado más solidez y equilibrio a lo largo del torneo.

Pronóstico: México 2-1 Brasil.

El Tri Femenil Sub-17 se queda con el tercer lugar del mundo y cierra su participación con orgullo y futuro prometedor.

