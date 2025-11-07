Written by: noviembre 7, 2025 Mundial Sub-17

Paraguay vs Panamá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Paraguay vs Panamá

La jornada 2 del Grupo J del Mundial Sub-17 Qatar 2025 promete emociones fuertes con el enfrentamiento entre Paraguay y Panamá, este sábado 8 de noviembre, en un auténtico partido de vida o muerte. Ambos combinados llegan con la obligación de ganar tras un debut adverso que los dejó al borde de la eliminación.

Panamá busca recomponer su camino

La selección de Panamá Sub-17 sufrió una dura derrota por 4-1 ante Irlanda en su presentación. Los dirigidos por Leonardo Pipino deberán ajustar tanto en defensa como en ataque, especialmente ante las constantes desatenciones que les costaron goles en su primer compromiso.

El estratega panameño planea introducir variantes tácticas que refuercen la línea defensiva y den mayor movilidad en el frente de ataque, consciente de que solo una victoria mantendrá vivas sus esperanzas de clasificación a los octavos de final.

Paraguay necesita mayor precisión ofensiva

Por su parte, la Albirrojita tampoco tuvo el estreno esperado. El equipo de Mariano Uglessich cayó 2-1 frente a Uzbekistán, en un duelo donde mostró actitud, pero careció de contundencia en los metros finales.

El técnico paraguayo ha insistido en la necesidad de ser más finos al ataque y sólidos en defensa, dos aspectos que marcarán la diferencia en un duelo tan parejo.

Pronóstico Paraguay vs Panamá Sub-17

Con ambos equipos urgidos de puntos, se espera un encuentro intenso y abierto. Panamá intentará sorprender con velocidad por las bandas, mientras que Paraguay apostará por la posesión y el orden táctico.
Pronóstico: Paraguay 2-1 Panamá.

Last modified: noviembre 7, 2025
