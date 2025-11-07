Written by: noviembre 7, 2025 Ligas Europeas

Tottenham vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Premier League 2025-26

Tottenham vs Manchester United

Tottenham Hotspur y Manchester United llegan empatados en puntos y con la mira puesta en el Top 3 de la Premier League, en un duelo que se disputará este sábado al mediodía en el norte de Londres. Será su primer enfrentamiento desde la final de la Europa League pasada, cuando los Spurs se impusieron 1-0 gracias al gol de Brennan Johnson.

Tottenham busca consolidar su reacción

Tras la dura derrota ante el Chelsea (0-1), el Tottenham recuperó sensaciones con una contundente goleada 4-0 al Copenhague en Champions League. El tanto espectacular de Micky van de Ven y el buen rendimiento ofensivo devolvieron la confianza al equipo de Thomas Frank, que ahora aspira a mantener la regularidad.

Los Spurs, sextos en la tabla y a solo un punto del Liverpool, intentarán lograr su tercera victoria consecutiva ante el United, algo que no consiguen desde 1960. Sin embargo, los londinenses arrastran un preocupante dato: nueve derrotas en casa en 2025, su peor registro en más de dos décadas.

Las bajas siguen siendo un dolor de cabeza para Frank. Maddison, Kulusevski, Bissouma, Davies y Solanke están descartados, mientras que Kudus es duda. Richarlison y Kolo Muani compiten por la delantera titular, y Joao Palhinha apunta a volver al once inicial.

El Manchester United busca estabilidad

El conjunto de Ruben Amorim llega tras un empate 2-2 ante el Nottingham Forest, donde Amad Diallo rescató un punto con una brillante volea. Los Red Devils, octavos por diferencia de goles, acumulan cuatro partidos marcando al menos dos tantos y buscan su mejor racha del año.
Aunque Lisandro Martínez sigue lesionado, Amorim recupera a Harry Maguire y confía en el liderazgo de Bruno Fernandes, clave en la creación junto a Casemiro.

Pronóstico del Tottenham vs Manchester United

Ambos equipos muestran altibajos pero también poder ofensivo. Con dos plantillas mermadas y dinámicas similares, se espera un duelo abierto y equilibrado.
Pronóstico: Tottenham 2-2 Manchester United.

