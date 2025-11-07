Written by: noviembre 7, 2025 Ligas Europeas

Sunderland vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 11 Premier League 2025-26

Sunderland vs Arsenal

El Stadium of Light será escenario de un encuentro vibrante este sábado por la tarde, cuando Sunderland y Arsenal se enfrenten en un choque directo por los puestos de Champions League. El duelo, apodado el “derbi no oficial de Granit Xhaka”, enfrenta a dos equipos en gran forma, separados por apenas siete puntos en la tabla.

Sunderland, imbatible en casa y con ambición europea

El sorprendente Sunderland de Regis Le Bris continúa siendo una de las revelaciones de la temporada. Los Black Cats no han perdido en casa en toda la Premier League 2025-26, y actualmente ocupan el cuarto lugar, superando a gigantes como Tottenham, Chelsea y Manchester United.

En su último partido, rescataron un valioso empate 1-1 gracias al primer gol liguero de Granit Xhaka con el club, manteniendo viva su racha invicta como local. Si vencen al Arsenal, podrían incluso ascender al podio y consolidarse en zona de Champions.

Arsenal, récord defensivo y líder sólido

El equipo de Mikel Arteta atraviesa un momento histórico. Tras su victoria 4-0 sobre el Slavia de Praga en Champions y el 2-0 ante el Burnley, los Gunners alcanzaron una marca inédita: ocho triunfos consecutivos sin recibir gol, algo que ningún club inglés lograba desde hace 105 años.
Con una defensa casi impenetrable —solo 1.9 tiros en contra por partido— y un ataque efectivo liderado por Mikel Merino y Bukayo Saka, el Arsenal busca su quinta victoria seguida en Premier sin encajar, algo que no lograba desde 1987.

Pronóstico Sunderland vs Arsenal

El Sunderland confía en su fortaleza como local, pero enfrente tendrá a una zaga londinense en estado de gracia. Sin su delantero Gyokeres, el Arsenal pierde presencia física, aunque Merino se ha consolidado como alternativa goleadora.

Pronóstico: Sunderland 0-1 Arsenal.

