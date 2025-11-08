Argentina vs Fiyi EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Argentina Sub-17 ya tiene su boleto asegurado a los octavos de final del Mundial 2025 en Qatar, pero todavía le resta un compromiso por cumplir: este domingo 9 de noviembre enfrentará a Fiji por la tercera fecha del Grupo D, con el objetivo de sellar su clasificación como líder invicto.

🗓️ Fecha, horario y sede

📅 Domingo 9 de noviembre de 2025

🕤 09:30 (hora de Argentina, Chile y Uruguay)

🕢 07:30 (hora de Colombia, Perú y Ecuador)

🏟️ Aspire Zone Pitch 3, Qatar

📺 Transmisión: TV Pública

🇦🇷 Argentina, a cerrar con puntaje ideal

El equipo dirigido por Diego Placente, reciente subcampeón con la Sub-20 en Chile, ha mostrado orden y carácter en sus primeros dos encuentros:

✅ 3-2 vs Bélgica (en el debut)

(en el debut) ✅ 1-0 vs Túnez (en la segunda jornada)

Con 6 puntos y cuatro goles a favor, la Albiceleste ya está clasificada a la siguiente ronda y buscará cerrar su grupo con una tercera victoria que refuerce su candidatura al título.

Placente aprovechará el duelo para rotar el plantel y dar minutos a jugadores menos habituales, sin perder intensidad ni ambición.

🇫🇯 Fiji, el rival más débil del grupo

El conjunto oceánico llega sin posibilidades de clasificación y con duras caídas en sus dos presentaciones:

❌ 0-6 vs Túnez

❌ 0-7 vs Bélgica

Ha recibido 13 goles en contra y todavía no ha convertido, por lo que será una prueba ideal para que Argentina consolide su juego ofensivo y gane confianza de cara a los octavos de final.

Fiji participa por cuarta vez en su historia en un Mundial Sub-17, luego de clasificar tras llegar a los cuartos de final en la Copa de Naciones de Oceanía.

🔍 Jugadores a seguir

Argentina:

Facundo Jainikoski , figura y goleador con dos tantos.

, figura y goleador con dos tantos. Felipe Esquivel , equilibrio en el mediocampo.

, equilibrio en el mediocampo. Mateo Martínez y Gastón Bouhier, claves en el circuito ofensivo.

Fiji:

Saula Muatini, su jugador más destacado, aunque con escaso acompañamiento.

📊 Panorama del Grupo D

Equipo PJ G E P GF GC Pts 🇦🇷 Argentina 2 2 0 0 4 2 6 🇧🇪 Bélgica 2 1 0 1 9 3 3 🇹🇳 Túnez 2 1 0 1 6 1 3 🇫🇯 Fiji 2 0 0 2 0 13 0

⚔️ Primer antecedente entre ambos

Será la primera vez en la historia que Argentina y Fiji se enfrenten en una competencia oficial de selecciones Sub-17.

🔮 Pronóstico

Por diferencia de nivel y presente, Argentina es amplia favorita para quedarse con el triunfo y completar una fase de grupos perfecta.

Pronóstico: Argentina 5-0 Fiji

La Albiceleste afila su juego antes del desafío de octavos.

Last modified: noviembre 8, 2025