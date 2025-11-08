Argentina vs Fiyi EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

La Selección Argentina Sub-17 ya tiene su boleto asegurado a los octavos de final del Mundial 2025 en Qatar, pero todavía le resta un compromiso por cumplir: este domingo 9 de noviembre enfrentará a Fiji por la tercera fecha del Grupo D, con el objetivo de sellar su clasificación como líder invicto.
🗓️ Fecha, horario y sede
- 📅 Domingo 9 de noviembre de 2025
- 🕤 09:30 (hora de Argentina, Chile y Uruguay)
- 🕢 07:30 (hora de Colombia, Perú y Ecuador)
- 🏟️ Aspire Zone Pitch 3, Qatar
- 📺 Transmisión: TV Pública
🇦🇷 Argentina, a cerrar con puntaje ideal
El equipo dirigido por Diego Placente, reciente subcampeón con la Sub-20 en Chile, ha mostrado orden y carácter en sus primeros dos encuentros:
- ✅ 3-2 vs Bélgica (en el debut)
- ✅ 1-0 vs Túnez (en la segunda jornada)
Con 6 puntos y cuatro goles a favor, la Albiceleste ya está clasificada a la siguiente ronda y buscará cerrar su grupo con una tercera victoria que refuerce su candidatura al título.
Placente aprovechará el duelo para rotar el plantel y dar minutos a jugadores menos habituales, sin perder intensidad ni ambición.
🇫🇯 Fiji, el rival más débil del grupo
El conjunto oceánico llega sin posibilidades de clasificación y con duras caídas en sus dos presentaciones:
- ❌ 0-6 vs Túnez
- ❌ 0-7 vs Bélgica
Ha recibido 13 goles en contra y todavía no ha convertido, por lo que será una prueba ideal para que Argentina consolide su juego ofensivo y gane confianza de cara a los octavos de final.
Fiji participa por cuarta vez en su historia en un Mundial Sub-17, luego de clasificar tras llegar a los cuartos de final en la Copa de Naciones de Oceanía.
🔍 Jugadores a seguir
Argentina:
- Facundo Jainikoski, figura y goleador con dos tantos.
- Felipe Esquivel, equilibrio en el mediocampo.
- Mateo Martínez y Gastón Bouhier, claves en el circuito ofensivo.
Fiji:
- Saula Muatini, su jugador más destacado, aunque con escaso acompañamiento.
📊 Panorama del Grupo D
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Pts
|🇦🇷 Argentina
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|6
|🇧🇪 Bélgica
|2
|1
|0
|1
|9
|3
|3
|🇹🇳 Túnez
|2
|1
|0
|1
|6
|1
|3
|🇫🇯 Fiji
|2
|0
|0
|2
|0
|13
|0
⚔️ Primer antecedente entre ambos
Será la primera vez en la historia que Argentina y Fiji se enfrenten en una competencia oficial de selecciones Sub-17.
🔮 Pronóstico
Por diferencia de nivel y presente, Argentina es amplia favorita para quedarse con el triunfo y completar una fase de grupos perfecta.
Pronóstico: Argentina 5-0 Fiji
La Albiceleste afila su juego antes del desafío de octavos.