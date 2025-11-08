Cruz Azul vs Pumas EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 17 del Apertura 2025 cierra con un auténtico partidazo: Cruz Azul recibe a Pumas UNAM en el Estadio Cuauhtémoc, un enfrentamiento que puede definir tanto al superlíder del torneo como al último invitado al Play-In.

🗓️ Fecha, horario y sede

📅 Sábado 8 de noviembre de 2025

🕘 21:05 hrs (centro de México)

🏟️ Estadio Cuauhtémoc (Puebla)

📺 Transmisión: TUDN y ViX

🚂 El líder quiere cerrar con broche de oro

Cruz Azul llega como líder del Apertura 2025, con 35 puntos producto de 10 victorias, 5 empates y solo 1 derrota.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón ha mostrado solidez defensiva (solo 17 goles recibidos) y un ataque efectivo con 30 tantos a favor.

Además, tendrá una ligera ventaja: sabrá los resultados de Toluca y América antes de su partido, por lo que podrá saltar al campo sabiendo exactamente qué necesita para asegurar el liderato general y cerrar como superlíder del torneo.

La única preocupación para Larcamón es cumplir la regla de menores, pero bastará con darle unos minutos a un juvenil para completarla. Después de eso, irá con todo su arsenal titular para cerrar fuerte la fase regular.

🐾 Pumas, obligado a ganar o morir

Para Pumas, este partido es de vida o muerte.

El equipo de Efraín Juárez ocupa el décimo puesto, último de la zona de reclasificación, y necesita ganar para asegurar su boleto al Play-In.

Los universitarios vienen de golear 4-1 a Xolos, un resultado que calmó las aguas tras seis partidos sin triunfo y que reavivó su esperanza.

Sin embargo, un tropiezo podría dejarlo fuera de toda posibilidad si Santos, Querétaro, Atlas o Atlético de San Luis logran sumar.

El cuadro felino, con Keylor Navas bajo los tres palos, enfrenta además un desafío extra: por contrato, Cruz Azul no puede ser local en CU ante Pumas, por lo que el duelo se disputará nuevamente en el Cuauhtémoc, con una nutrida presencia cementera en las gradas.

⚔️ Lo que está en juego

🔵 Cruz Azul: busca el liderato general y llegar con inercia positiva a los cuartos de final.

busca el y llegar con inercia positiva a los cuartos de final. 🟡 Pumas: pelea por su última oportunidad de entrar al Play-In y mantener vivo el sueño del título.

Ambos equipos tienen razones de sobra para dejarlo todo en la cancha.

Será un duelo de intensidad máxima, con historia, orgullo y futuro en juego.

🔮 Pronóstico

Cruz Azul parte como favorito por su momento, profundidad y equilibrio.

Pero Pumas, con la urgencia de su lado, podría dar pelea hasta el final.

Pronóstico: Cruz Azul 2-1 Pumas

La Máquina asegura el superliderato, mientras que los felinos quedan al filo del abismo.

