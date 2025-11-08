Written by: noviembre 8, 2025 Mundial Sub-17

Costa Rica vs Croacia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Costa Rica vs Croacia

La selección de Costa Rica vuelve a la acción en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 este domingo 9 de noviembre, cuando enfrente a Croacia por la tercera jornada del Grupo C. Los ticos están obligados a ganar si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Randall Row llega con la motivación de revertir su inicio complicado en el torneo. En su más reciente presentación, Costa Rica cayó por 1-0 ante Senegal, en un duelo que se inclinó temprano a favor de los africanos, tras una gran jugada colectiva que Alwaly Camara finalizó con el único tanto del encuentro a los 8 minutos de juego.

Pese al esfuerzo, la Tricolor no logró encontrar los caminos al gol y terminó sumando su primer descalabro del certamen. En contraste, Croacia llega fortalecida luego de su contundente victoria 3-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, resultado que le permitió escalar en la tabla y soñar con el liderato del grupo.

Actualmente, Costa Rica ocupa la tercera posición con un punto, por lo que una victoria los clasificaría prácticamente a la siguiente fase, mientras que una derrota los dejaría fuera del Mundial.

El compromiso ante los europeos representa, además, una oportunidad para que los ticos muestren su carácter competitivo y recuperen la confianza en su juego ofensivo, algo que ha sido su principal desafío en esta edición del torneo.

Etiquetas: , , , Last modified: noviembre 8, 2025
Argentina vs Fiyi Previous Story
Argentina vs Fiyi EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025
Rayo Vallecano vs Real Madrid Next Story
Rayo Vallecano vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 12 LaLiga 2025-26

Related Posts

Argentina vs Fiyi

Argentina vs Fiyi EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 8, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección...

Read More

Paraguay vs Panamá EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 7, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La jornada 2 del Grupo J del...

Read More
México vs Brasil

México vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Tercer Lugar Mundial Femenil Sub-17 2025

Written by: noviembre 7, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección Mexicana Femenil...

Read More
México vs Costa de Marfil

México vs Costa de Marfil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 2 Mundial Sub-17 2025

Written by: noviembre 6, 2025

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal La Selección Mexicana Sub-17 se...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *