Costa Rica vs Croacia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La selección de Costa Rica vuelve a la acción en el Mundial Sub-17 Qatar 2025 este domingo 9 de noviembre, cuando enfrente a Croacia por la tercera jornada del Grupo C. Los ticos están obligados a ganar si quieren mantener vivas sus esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Randall Row llega con la motivación de revertir su inicio complicado en el torneo. En su más reciente presentación, Costa Rica cayó por 1-0 ante Senegal, en un duelo que se inclinó temprano a favor de los africanos, tras una gran jugada colectiva que Alwaly Camara finalizó con el único tanto del encuentro a los 8 minutos de juego.

Pese al esfuerzo, la Tricolor no logró encontrar los caminos al gol y terminó sumando su primer descalabro del certamen. En contraste, Croacia llega fortalecida luego de su contundente victoria 3-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, resultado que le permitió escalar en la tabla y soñar con el liderato del grupo.

Actualmente, Costa Rica ocupa la tercera posición con un punto, por lo que una victoria los clasificaría prácticamente a la siguiente fase, mientras que una derrota los dejaría fuera del Mundial.

El compromiso ante los europeos representa, además, una oportunidad para que los ticos muestren su carácter competitivo y recuperen la confianza en su juego ofensivo, algo que ha sido su principal desafío en esta edición del torneo.

Last modified: noviembre 8, 2025