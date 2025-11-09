México vs Suiza EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 3 Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 se juega su futuro en el Mundial de Qatar 2025. El equipo dirigido por Carlos Cariño enfrentará este lunes 10 de noviembre a Suiza, en la Jornada 3 del Grupo F, en un duelo decisivo por el pase a los octavos de final.

El partido se disputará en el Aspire Zone – Pitch 3 de Doha, Qatar, a partir de las 6:30 de la mañana (hora del centro de México), y podrá verse en vivo a través de ViX, TUDN y el Canal 9 (Nu9ve).

⚽ México, obligado a ganar

Después de un inicio complicado con derrota ante Corea del Sur, el Tri Sub-17 revivió sus esperanzas con una victoria por 1-0 sobre Costa de Marfil en la segunda jornada.

Ese resultado le permitió llegar a 3 puntos, ubicándose en el tercer lugar del Grupo F, detrás de Suiza y Corea del Sur, ambos con 4 unidades.

Con ese panorama, el escenario es claro:

✅ Si México gana , avanzará directamente a los octavos de final .

, avanzará directamente a los . 🤝 Si empata , dependerá del resultado de Corea del Sur vs Costa de Marfil .

, dependerá del resultado de . ❌ Si pierde, deberá esperar otros resultados para saber si entra como uno de los mejores terceros lugares.

🇨🇭 Así llega Suiza

El conjunto suizo empató 0-0 ante Corea del Sur en la jornada previa y llega invicto al duelo ante México, con una defensa sólida y buenos argumentos tácticos.

Con 4 puntos, un empate podría bastarle para sellar su clasificación, mientras que una derrota lo obligaría también a depender de combinaciones en otros grupos.

📊 Así marcha el Grupo F antes de la última jornada

Posición Selección Puntos 1️⃣ Suiza 4 2️⃣ Corea del Sur 4 3️⃣ México 3 4️⃣ Costa de Marfil 0

📺 Detalles del partido

Partido: Suiza vs México

Suiza vs México Fase: Jornada 3 – Mundial Sub-17 Qatar 2025

Jornada 3 – Mundial Sub-17 Qatar 2025 Fecha: Lunes 10 de noviembre

Lunes 10 de noviembre Hora: 6:30 horas (centro de México)

6:30 horas (centro de México) Sede: Aspire Zone – Pitch 3, Doha, Qatar

Aspire Zone – Pitch 3, Doha, Qatar Transmisión: ViX, TUDN y Canal 9 (Nu9ve)

🏆 Todo o nada para el Tri

El Tri Sub-17 afronta un examen de carácter en Qatar. Una victoria no solo aseguraría su lugar en los octavos de final, sino que reafirmaría la tradición mexicana en un torneo donde ha sido dos veces campeón del mundo (2005 y 2011).

La cita es temprano, pero la ilusión es grande. México depende de sí mismo para seguir soñando en el Mundial juvenil.

📢 Pronóstico: Suiza 1-2 México

El Tri Sub-17 se juega la vida y podría imponerse con garra y talento en un partido cerrado que defina su clasificación.

