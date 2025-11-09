Santos vs Pachuca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 17 Liga MX Apertura 2025

Fútbol Mexicano

La Jornada 17 del Apertura 2025 llega a su cierre con un enfrentamiento cargado de tensión, emoción y grandes repercusiones en la tabla general.

Este domingo 9 de noviembre, el Estadio Corona del Territorio Santos Modelo (TSM) será el escenario donde Santos Laguna reciba al Pachuca, en un partido que definirá el último boleto al Play-In de la Liga MX.

🔥 Duelo con sabor a final

Para Santos Laguna, no hay margen de error. El conjunto dirigido por Nacho Ambriz llega en la posición 11 de la tabla, con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar.

Los Guerreros deben vencer a Pachuca y esperar que Pumas no derrote a Cruz Azul. En caso de empate de ambos, Santos aún podría avanzar si mantiene una mejor diferencia de goles que los universitarios.

Sin embargo, cualquier otro resultado lo dejaría sin posibilidades, por lo que el triunfo es su única garantía real de avanzar.

🧭 Así llegan los equipos

Santos Laguna ha tenido un torneo irregular, pero buscará cerrar con fuerza ante su gente y recuperar la conexión con su afición.

Por su parte, Pachuca llega con el boleto al Play-In ya asegurado, pero todavía con margen para mejorar su posición: actualmente ocupa el octavo lugar, y podría subir al séptimo si gana o empata y Juárez tropieza.

Una derrota, sin embargo, podría hacerlo caer hasta el noveno puesto si Tijuana logra sumar.

🏟️ Detalles del partido

Partido: Santos Laguna vs Pachuca

Santos Laguna vs Pachuca Competición: Liga MX – Apertura 2025, Jornada 17

Liga MX – Apertura 2025, Jornada 17 Fecha: Domingo 9 de noviembre

Domingo 9 de noviembre Hora: 17:00 (hora del centro de México)

17:00 (hora del centro de México) Lugar: Estadio Corona, Torreón

Estadio Corona, Torreón Transmisión: Exclusivamente por ViX Premium

⚔️ Objetivos opuestos, misma intensidad

Mientras Santos busca un cierre heroico que lo mantenga con vida rumbo a la liguilla, Pachuca quiere llegar con ritmo y confianza a la fase final.

El ambiente en Torreón promete ser eléctrico, con una afición que no dejará de alentar en lo que será un duelo lleno de dramatismo, goles y emociones hasta el último minuto.

📢 Pronóstico: Santos Laguna 2-1 Pachuca

Con la presión de su afición y la necesidad imperiosa de ganar, Santos podría imponer su ritmo y quedarse con una victoria clave que mantenga viva su ilusión de liguilla.

Last modified: noviembre 9, 2025