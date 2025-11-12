Trinidad y Tobago vs Jamaica EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

La emoción de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026 continúa este jueves por la noche con un vibrante duelo caribeño entre Trinidad y Tobago y Jamaica, correspondiente a la quinta jornada del Grupo B. El encuentro se disputará en el Estadio Hasely Crawford de Puerto España, donde los locales buscarán sorprender a los líderes y mantener vivas sus opciones de clasificación.

Los Reggae Boyz llegan en la cima con nueve puntos tras cuatro fechas, mientras que los trinitenses son terceros con cinco unidades, aún con margen para soñar.

Previa del partido

Trinidad y Tobago viene de empatar 0-0 ante Curazao, en un partido que dominaron ampliamente pero en el que su falta de puntería les impidió sumar de a tres. El equipo dirigido por Dwight Yorke generó cinco ocasiones claras de gol por solo una de su rival, pero debió conformarse con un punto que sabe a poco.

Una victoria habría significado alcanzar a Curazao en la tabla y mantenerse con mejores opciones de acceder a la repesca intercontinental. Sin embargo, el margen es mínimo, y ganar este jueves sería vital para seguir con vida en la lucha.

El reto, no obstante, no es menor: Trinidad y Tobago no derrota a Jamaica desde marzo de 2023, cuando se impuso 1-0 en un amistoso. Desde entonces, han pasado ocho encuentros sin victorias ante los Reggae Boyz, una racha que refleja la superioridad reciente del conjunto jamaiquino.

El momento de Jamaica

Por su parte, Jamaica llega con confianza tras una goleada 4-0 sobre Bermudas, una victoria que les permitió recuperarse del tropiezo ante Curazao en la tercera jornada.

El equipo de Steve McClaren respondió con autoridad: los goles de Bobby De Cordova-Reid, Shamar Nicholson y Dujuan Richards, además de un autogol de Leverock, sellaron una actuación convincente que reafirma a Jamaica como uno de los favoritos del grupo.

El objetivo está claro: volver a una Copa del Mundo después de 28 años, ya que su última participación fue en Francia 1998. Una victoria en Puerto España los acercaría un paso más hacia ese sueño, aunque no pueden relajarse, con Curazao solo un punto por detrás.

Convocatorias y novedades

En Trinidad y Tobago, Yorke ha introducido cinco cambios respecto a la última fecha FIFA. Destacan las incorporaciones del delantero Roald Mitchell (New York Red Bulls) y del lateral Isaiah Garcia, quien sustituye al lesionado Rio Cardines. También regresan Lindel Sween, Daniel David y el veterano portero Marvin Phillip.

En Jamaica, McClaren mantiene su columna vertebral con figuras como Andre Blake, Ethan Pinnock, Mason Holgate y Demarai Gray, aunque destaca la posible inclusión del defensor del Brentford, Rico Henry, quien podría debutar con la selección absoluta.

Análisis y claves del partido

Trinidad y Tobago intentará imponer su ritmo en casa, con una defensa ordenada y transiciones rápidas. Sin embargo, su ineficacia ofensiva sigue siendo un problema: solo han marcado en uno de sus últimos tres partidos.

Jamaica, en cambio, combina físico, velocidad y pegada, con jugadores acostumbrados a competir en Europa y la MLS. Si logran mantener el control en el medio campo, podrían inclinar el partido a su favor sin mayores sobresaltos.

Pronóstico

Trinidad y Tobago 0-2 Jamaica

Los Reggae Boyz llegan con mayor calidad individual, mejor ritmo competitivo y una delantera más efectiva. Aunque los locales serán un rival incómodo en Puerto España, Jamaica tiene las armas necesarias para imponerse con autoridad y mantener el liderato del grupo.

Consejos de apuestas

Resultado: Victoria de Jamaica 🏆

Victoria de Jamaica 🏆 Total de goles: Menos de 3.5 ⚽

Menos de 3.5 ⚽ Ambos equipos anotan: No ❌

Jamaica parece preparado para dar otro paso firme hacia su regreso a la élite mundialista, mientras que Trinidad y Tobago necesita un milagro para seguir en la pelea.

Last modified: noviembre 12, 2025