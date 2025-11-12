Surinam vs El Salvador EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 5 Eliminatorias CONCACAF Mundial 2026

Selecciones

La acción de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026 continúa este jueves por la noche, con un duelo clave entre Surinam y El Salvador en el Estadio Dr. Franklin Essed, donde ambos equipos buscarán mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Los locales, considerados la gran revelación de esta fase, llegan invictos y con la ilusión de seguir escribiendo historia. Por su parte, El Salvador atraviesa un momento difícil y necesita un resultado positivo para evitar complicaciones en el cierre del grupo.

Previa del partido

Surinam dejó escapar una victoria vital en su último encuentro ante Panamá, cuando un gol en los minutos finales decretó el empate 1-1. Ese resultado frustró parcialmente su avance, pero el equipo dirigido por Aron Winter ha mostrado un crecimiento sostenido y una defensa muy sólida, que le permite soñar con una clasificación histórica a su primer Mundial.

Natio se mantiene invicto en ocho partidos consecutivos en estas eliminatorias, una racha que refleja el orden táctico y la consistencia que han convertido al conjunto surinamés en una de las sorpresas más agradables de la zona.

En cambio, El Salvador llega con muchas dudas. La Selecta ha perdido tres encuentros consecutivos en esta fase y su ataque atraviesa una preocupante sequía goleadora. En la jornada anterior cayó 1-0 ante Guatemala, y su margen de error se ha reducido al mínimo si quiere seguir con vida en la clasificación.

El equipo centroamericano, dirigido por David Dóniga, deberá mejorar su efectividad en ataque y evitar errores defensivos ante un rival que suele aprovechar cada oportunidad en casa.

Historial y contexto

Ambas selecciones se han enfrentado en 11 ocasiones, con un amplio dominio de El Salvador: ocho victorias, un empate y dos triunfos de Surinam. No obstante, los surinameses rompieron una larga racha sin vencer a los cuscatlecos en septiembre pasado, imponiéndose 2-1, su primera victoria en este duelo desde 1968.

El Salvador ha participado en dos Copas del Mundo (1970 y 1982), mientras que Surinam busca su primera clasificación histórica. En el ranking FIFA, los centroamericanos ocupan el puesto 94, mientras que Natio se encuentra en el 126, aunque su rendimiento actual ha superado con creces ese registro.

Análisis y claves del partido

El principal fuerte de Surinam es su estructura defensiva: ha recibido pocos goles en toda la eliminatoria y ha sabido controlar a rivales de jerarquía. Su solidez atrás y la eficacia de su mediocampo para romper líneas lo convierten en un equipo incómodo para cualquiera.

Por otro lado, El Salvador sufre una notable falta de puntería. En sus últimos seis encuentros, solo en uno lograron anotar ambos equipos, y siete de los últimos ocho partidos de los cuscatlecos tuvieron menos de 2.5 goles.

Jugando en casa, Surinam buscará presionar desde el inicio y mantener el control del ritmo, sabiendo que una victoria podría acercarlo de manera decisiva a la fase final.

Pronóstico

Surinam 1-0 El Salvador

El momento actual y la fortaleza defensiva de Natio inclinan la balanza a su favor. El Salvador no logra encontrar variantes ofensivas y podría volver a irse en blanco ante un rival sólido y confiado en su localía.

Consejos de apuestas

Resultado: Victoria de Surinam 🏠

Victoria de Surinam 🏠 Total de goles: Menos de 2.5 ⚽

Menos de 2.5 ⚽ Ambos equipos anotan: No ❌

Surinam parece tener los argumentos necesarios para mantener su portería imbatida y seguir soñando con una clasificación inédita.

Last modified: noviembre 12, 2025