Brasil vs Paraguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet 16avos de Final Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La Selección Paraguaya Sub-17 logró avanzar a los Dieciseisavos de Final del Mundial de Qatar 2025 como uno de los ocho mejores terceros lugares, y su siguiente desafío no será nada sencillo: la poderosa Brasil, cuatro veces campeona de la categoría.

El conjunto dirigido por Mariano Uglessich cerró su participación en el Grupo J con un empate sin goles ante Irlanda, resultado que le permitió alcanzar los 4 puntos tras una victoria, una igualdad y una derrota en la fase inicial. Ese desempeño fue suficiente para asegurar su lugar en la siguiente ronda, donde se medirá ante uno de los equipos más laureados de la historia del certamen.

Su rival, Brasil, llega como líder del Grupo H con 7 unidades, producto de un inicio arrollador: goleó 7-0 a Honduras y 4-0 a Indonesia, y cerró la primera fase con un empate 1-1 frente a Zambia, que también avanzó como segundo. La Verdeamarelha, tetracampeona mundial Sub-17, mostró una de las ofensivas más potentes del torneo, con 12 goles marcados en tres partidos y apenas uno recibido.

El compromiso entre Paraguay y Brasil se disputará el viernes 14 de noviembre a las 12:15 p.m. (hora local), en la Cancha 9 del Aspire Zone, en la ciudad de Rayán.

El ganador de este duelo se enfrentará en los octavos de final al vencedor del cruce entre Francia y Colombia, programado para el mismo día a las 10:30 a.m. en la Cancha 1 del mismo complejo deportivo.

La Albirroja, que busca hacer historia en el Mundial juvenil, intentará sorprender a una selección brasileña que llega como una de las grandes favoritas al título y con la mira puesta en igualar el récord de cinco coronas que ostenta Nigeria.

Last modified: noviembre 13, 2025