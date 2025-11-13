Written by: noviembre 13, 2025 Mundial Sub-17

Colombia vs Francia EN VIVO Hora y Canal Por Internet 16avos de Final Mundial Sub-17 2025

Colombia vs Francia

La Selección Colombia Sub-17 busca seguir soñando en el Mundial de Qatar 2025. Este viernes 14 de noviembre, la Tricolor se medirá ante la poderosa Francia por los dieciseisavos de final, en el Estadio Aspire Zone de Doha.

El compromiso comenzará a las 8:30 a.m. (hora colombiana) y podrá verse en vivo por Caracol Televisión, RCN y DSports, además de la plataforma DGo.

Por qué es importante este partido

Colombia llega a esta fase invicta, mostrando solidez defensiva y mejora ofensiva con el paso de los encuentros. Los dirigidos por Juan Carlos Ramírez empataron 1-1 con Alemania, 0-0 ante El Salvador y cerraron la fase de grupos con un triunfo 2-0 sobre Corea del Norte, asegurando el boleto a la ronda de eliminación directa.

La Tricolor avanzó como décima mejor segunda, y aunque inicialmente debía enfrentar nuevamente a Alemania, el reglamento de la FIFA impide cruces entre equipos del mismo grupo en la primera ronda eliminatoria. Por ello, su rival será Francia, líder del Grupo K con 4 puntos.

🇫🇷 Así llega Francia

El conjunto francés llega tras una fase de grupos muy disputada, en la que los cuatro equipos terminaron con los mismos puntos (4).

Los Bleus se quedaron con el primer lugar por diferencia de gol (+1), luego de vencer 2-0 a Chile, empatar 0-0 con Canadá y caer 1-0 ante Uganda en la última fecha.

Aunque su rendimiento ha sido irregular, los europeos mantienen su etiqueta de favoritos por talento individual y estructura táctica.

🔍 Jugadores a seguir

  • Santiago Londoño (Colombia): fue la gran figura ante Corea del Norte. Le cometieron el penal y él mismo lo ejecutó con personalidad y precisión, asegurando la clasificación.
  • Christ Batola (Francia): el delantero galo destaca por su potencia física y capacidad de desequilibrio en el área. Es la principal carta ofensiva del equipo europeo.

📊 El último antecedente

Será un enfrentamiento inédito entre ambas selecciones en la historia del Mundial Sub-17, lo que añade un componente especial al duelo.

🕗 Horario y TV en vivo – Colombia vs Francia

  • 📅 Fecha: Viernes 14 de noviembre de 2025
  • 🕣 Hora: 8:30 a.m. (hora de Colombia)
  • 🏟️ Estadio: Aspire Zone, Doha – Qatar
  • 📺 Transmite: Caracol Televisión, RCN, DSports y DGo

🔮 Pronóstico

Será un duelo cerrado entre una Colombia sólida e invicta y una Francia con más peso individual, pero que aún no muestra su mejor versión.

La clave estará en la efectividad colombiana y la concentración defensiva ante un rival de alto calibre.

👉 Pronóstico: Colombia 1-1 Francia (gana Francia en penales)

