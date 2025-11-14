Barcelona vs Real Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Liga F 2025-26

Ligas Europeas

El FC Barcelona Femenino buscará mantener el liderato de la Liga F este sábado 15 de noviembre, cuando reciba al Real Madrid en el primer Clásico femenino de la temporada. El encuentro, correspondiente a la jornada 11, se disputará a las 16:00 horas (horario peninsular español) en el Estadi Johan Cruyff.

⚽ El Barça, firme en la cima

El conjunto dirigido por Pere Romeu llega con la moral alta tras una imponente goleada 8-0 ante el Deportivo Abanca, resultado que les permitió recuperar sensaciones luego de su tropiezo ante la Real Sociedad (1-0), única derrota de la temporada.

Además, a mitad de semana el Barça reafirmó su gran momento en Europa al vencer 3-0 al OH Leuven por la jornada 3 de la UEFA Women’s Champions League. Con 27 puntos en la clasificación, las azulgranas mantienen el primer lugar del campeonato y buscarán ampliar su ventaja frente a su acérrimo rival.

⚪ Un Real Madrid en racha

Por su parte, el Real Madrid Femenino, dirigido por Alberto Toril, atraviesa también un buen momento. Las merengues llegan con cinco victorias consecutivas en la Liga F, la más reciente un contundente 5-0 ante el Alhama.

Sin embargo, en la Champions League el equipo madrileño sufrió más de lo esperado al empatar 1-1 con el París FC, dejando dudas de cara al gran duelo ante el Barcelona. Aun así, las blancas suman 23 puntos y saben que una victoria las pondría a solo una unidad del liderato.

🔥 Un Clásico con mucho en juego

El Clásico femenino no solo representa el choque de los dos grandes del fútbol español, sino que podría marcar el rumbo del campeonato.

📊 Barcelona: 1.º lugar – 27 puntos

1.º lugar – 27 puntos ⚪ Real Madrid: 2.º lugar – 23 puntos

Una victoria culé consolidaría su dominio en la cima, mientras que un triunfo madridista reabriría la lucha por el título.

🏟️ Detalles del partido

🗓️ Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025

Sábado, 15 de noviembre de 2025 🕓 Hora: 16:00 (España peninsular)

16:00 (España peninsular) 📍 Estadio: Johan Cruyff (Barcelona)

Johan Cruyff (Barcelona) 📺 Transmisión: DAZN

🔮 Pronóstico

Por plantilla, momento y localía, el FC Barcelona parte como favorito, aunque el Real Madrid ha demostrado capacidad para competir de tú a tú. Se espera un duelo vibrante, con ritmo alto y muchas ocasiones.

👉 Pronóstico sugerido: Barcelona 3-1 Real Madrid

Last modified: noviembre 14, 2025