Venezuela vs Corea del Norte EN VIVO Hora y Canal Por Internet 16avos de Final Mundial Sub-17 2025

Mundial Sub-17

La fase de grupos del Mundial Sub-17 Qatar 2025 llegó a su fin este martes 11 de noviembre, y con ello quedaron definidos los cruces de los dieciseisavos de final. Entre los duelos más atractivos se encuentra el que protagonizarán Venezuela y Corea del Norte, en un choque decisivo por el pase a los octavos de final.

El partido se disputará el sábado 15 de noviembre, a las 11:15 a.m. (hora de Venezuela), en la cancha 4 del Aspire Zone, en Doha. Podrá seguirse en señal abierta por Televen y en streaming a través de Televen Stream, además de las señales internacionales de DSports y Telemundo Deportes.

⚽ El camino de la Vinotinto

La selección venezolana Sub-17, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, completó una excelente fase de grupos que le permitió finalizar líder del Grupo E con siete puntos.

Su desempeño fue de alto nivel:

🌟 Venezuela 3-0 Inglaterra – triunfo contundente ante una potencia europea.

– triunfo contundente ante una potencia europea. 🤝 Venezuela 1-1 Egipto – empate estratégico que aseguró el control del grupo.

– empate estratégico que aseguró el control del grupo. 🔥 Venezuela 4-2 Haití – victoria vibrante que confirmó su clasificación en la cima.

Con un ataque efectivo y un mediocampo equilibrado, la Vinotinto mostró solidez colectiva, convirtiéndose en una de las gratas revelaciones del torneo.

🟥 El reto asiático

Su rival será Corea del Norte, una selección históricamente fuerte en divisiones inferiores. Los norcoreanos avanzaron como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, acumulando cuatro puntos tras:

💥 Corea del Norte 5-0 El Salvador

🤝 Corea del Norte 1-1 Alemania

❌ Corea del Norte 0-2 Colombia

El equipo asiático combina disciplina táctica, solidez defensiva y transiciones rápidas, por lo que será un desafío exigente para Venezuela.

🏆 Lo que está en juego

El ganador del duelo Venezuela vs. Corea del Norte avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Japón y Sudáfrica, programado para el mismo día en el Aspire Zone de Rayán.

El torneo, que por primera vez cuenta con 48 selecciones, ha elevado el nivel competitivo y deja a la Vinotinto ante una oportunidad histórica de continuar su camino en tierras cataríes.

🔮 Pronóstico

Con la motivación de haber liderado su grupo y el buen momento ofensivo que atraviesa el equipo, Venezuela parte como favorita para acceder a los octavos de final, aunque no deberá confiarse ante una Corea del Norte compacta y peligrosa al contragolpe.

👉 Pronóstico sugerido: Venezuela 2-1 Corea del Norte

Last modified: noviembre 14, 2025