Brasil vs Senegal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

El Emirates Stadium, hogar del Arsenal, será escenario este sábado por la tarde de un apasionante amistoso internacional entre Brasil, pentacampeón del mundo, y Senegal, una de las selecciones más fuertes del fútbol africano.

Será la revancha del duelo disputado en junio de 2023, cuando Senegal sorprendió con un triunfo 4-2 sobre la Seleção en Lisboa.

⚽ Previa del partido

Desde su llegada al banquillo brasileño en mayo, Carlo Ancelotti ha dirigido seis encuentros con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas, acumulando 11 goles a favor y cuatro partidos con la portería imbatida.

El técnico italiano busca consolidar un equipo competitivo que devuelva a Brasil la solidez y el protagonismo de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque Brasil logró su clasificación al torneo, la campaña no fue brillante: sumó ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas, finalizando en el quinto puesto de la eliminatoria sudamericana, lejos del rendimiento esperado.

En su más reciente gira asiática, la Seleção mostró dos caras: goleó 5-0 a Corea del Sur, pero luego perdió 3-2 con Japón, tras ir ganando por dos tantos al descanso.

Ancelotti buscará ahora su primera victoria ante Senegal, rival al que Brasil nunca ha vencido (1 empate y 1 derrota).

🦁 Senegal, en gran momento

La selección dirigida por Pape Thiaw vive uno de los mejores momentos de su historia reciente.

Con una campaña casi perfecta en la clasificación africana —7 victorias y 3 empates, con 22 goles a favor y solo 3 en contra—, Senegal selló su boleto directo al Mundial 2026 y llegará al amistoso con cuatro triunfos consecutivos (14-2 en el global).

Además, el equipo campeón de África se prepara para la Copa Africana de Naciones 2025, donde compartirá grupo con la República Democrática del Congo, Benín y Botsuana.

Tras este duelo en Londres, los Leones de Teranga enfrentarán a Kenia en otro amistoso el próximo martes.

🇧🇷 Bajas y novedades en Brasil

La lista de convocados de Ancelotti presenta ausencias de peso.

Neymar, aún recuperándose de sus lesiones recurrentes, no ha sido convocado, mientras que Hugo Souza quedó fuera por lesión.

Tampoco están Raphinha, Gabriel Martinelli, Savinho, Joelinton, João Gomes ni Lucas Beraldo.

El técnico italiano ha probado una nueva disposición ofensiva, convenciendo a Vinícius Jr. para desempeñarse como delantero centro, en lugar de extremo.

También podrían ver minutos João Pedro, Richarlison o Matheus Cunha, mientras que la joya de 18 años del Chelsea, Estevão, podría seguir sumando experiencia con la absoluta.

🇸🇳 Senegal apuesta por su fortaleza ofensiva

Del lado africano, Krépin Diatta será baja por lesión, mientras que Nampalys Mendy, Mamadou Mbow y Cheikh Nisse no fueron incluidos esta vez.

En cambio, regresan Assane Diao (Como) y Rassoul Ndiaye (Le Havre), mientras que Mamadou Sarr (Estrasburgo/Chelsea) y Ibrahim Mbaye, joven promesa del PSG, podrían debutar con la selección mayor.

El ataque estará comandado por Sadio Mané, autor de un doblete en el 4-2 de 2023 ante Brasil, junto a Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr e Iliman Ndiaye.

📅 Detalles del partido

🏟️ Estadio: Emirates Stadium (Londres, Inglaterra)

Emirates Stadium (Londres, Inglaterra) 🗓️ Fecha: Sábado, 15 de noviembre de 2025

Sábado, 15 de noviembre de 2025 🕔 Hora: Por definirse (horario local)

Por definirse (horario local) 📺 Transmisión: Por confirmar

🔮 Pronóstico

Brasil 2-2 Senegal

Senegal llega en gran forma y con confianza, mientras que Brasil sigue en etapa de ajustes bajo Ancelotti.

Se espera un encuentro vibrante, con goles y alternativas, donde los africanos podrían volver a sorprender a una Seleção que aún busca su identidad definitiva.

