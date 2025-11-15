México vs Uruguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

México y Uruguay se enfrentan este domingo en Torreón mientras ambos continúan su preparación rumbo al Mundial 2026.

El Tricolor busca cortar una racha negativa sin victorias, mientras que La Celeste llega con mejor inercia, aunque con dudas en ofensiva por ausencias clave.

🇲🇽 MÉXICO: irregularidad tras ganar la Copa Oro

La era de Javier Aguirre tuvo un gran impulso en julio, cuando México conquistó su décima Copa Oro, venciendo 2-1 a Estados Unidos.

Pero desde entonces, el desempeño ha ido a la baja.

🔍 Datos recientes

4 partidos sin ganar .

. Derrota 4-0 ante Colombia en octubre.

Empates: 1-1 vs Ecuador y empates previos ante Japón y Corea del Sur.

En casa: 1 derrota y 3 empates en sus últimos cuatro partidos como local.

2 partidos sin anotar en ese lapso.

La esperanza está en el regreso de Edson Álvarez, MVP de la Copa Oro 2025, quien vuelve tras lesión y debe aportar equilibrio y liderazgo.

🧩 Posible XI

Aguirre hará varios cambios respecto al último partido.

Medio campo: Edson Álvarez + Orbelín Pineda + Erick Sánchez.

Ataque: Hirving Lozano y Roberto Alvarado acompañando al 9, Raúl Jiménez.

México necesita recuperar contundencia, orden y confianza antes de enfrentar a una selección exigente como Uruguay.

🇺🇾 URUGUAY: buen momento, pero con dudas fuera de casa

La Celeste de Marcelo Bielsa llega con brío después de asegurar su boleto a la Copa Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Perú en septiembre.

🔍 Datos recientes

4 victorias en sus últimos 5 partidos .

. Un único empate: 0-0 vs Chile.

Último resultado: 2-1 a Uzbekistán con asistencias de Federico Viñas.

Sin embargo, su rendimiento como visitante ha sido irregular:

La victoria en Uzbekistán fue su primer triunfo como visitante en 2025 .

. No ganaban fuera de casa desde julio de 2024 (vs Canadá por penales).

En su última visita a México (2024), ganaron 4-0 con hat-trick de Darwin Núñez, pero el delantero no está en la convocatoria esta vez.

🧩 Posible XI

Con Darwin Núñez y Federico Valverde ausentes, Bielsa planea rotaciones:

Rodrigo Aguirre sería el centrodelantero.

Facundo Torres y Facundo Pellistri acompañarían desde los costados.

Mediocampo: Bentancur – De Arrascaeta – Ugarte.

Defensa: Ronald Araújo y José Giménez volverían como pareja central.

La Celeste mantiene su estilo ofensivo y vertical, pero deberá resolver su falta de gol visitante sin su principal figura.

🔮 Pronóstico

México 1-1 Uruguay

México no gana, pero tampoco pierde demasiado: solo 1 derrota en sus últimos 11 partidos.

Uruguay es más sólido, pero fuera de casa ha tenido muchas dificultades y carecerá de su goleador estrella.

El equilibrio entre ambos, sumado a las rotaciones, apunta a un empate trabajado.

