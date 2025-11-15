Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

La Selección Colombia continúa afinando su preparación rumbo al Mundial de 2026, y este sábado disputará su primer amistoso de la última fecha FIFA del año enfrentando a Nueva Zelanda, un rival poco habitual y con características muy distintas a las que la Tricolor suele enfrentar en Eliminatorias o Copa América.
El equipo de Néstor Lorenzo viene de empatar 0-0 ante Canadá, un encuentro exigente que dejó buenas sensaciones defensivas, pero ahora la consigna es volver al triunfo y cerrar 2025 con solidez y buenas conclusiones.
🕢 Nuevo horario confirmado
El partido estaba programado para comenzar a las 7:00 p.m., pero hubo un cambio de última hora por ajustes logísticos.
🔔 La hora oficial ahora es 7:30 p.m. (COL).
Modificaciones similares ya habían ocurrido en compromisos recientes, principalmente por factores climáticos o de organización en territorio estadounidense.
🇨🇴 COLOMBIA: cerrar el año con fortaleza y variantes
La Tricolor afronta dos amistosos en noviembre (Nueva Zelanda y Australia), ambos frente a selecciones oceánicas que presentan estilos distintos, ideales para probar esquemas, rotaciones y nuevas sociedades tácticas.
⭐ Figuras presentes
- Luis Díaz
- James Rodríguez
- Varios habituales del proceso de Néstor Lorenzo ya están concentrados.
Entre el objetivo está seguir puliendo el funcionamiento ofensivo, mejorar la generación en el último tercio y mantener la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo en las últimas ventanas.
🇳🇿 NUEVA ZELANDA: orden, físico y transiciones
Dirigida por el técnico inglés Darren Bazeley, Nueva Zelanda es un equipo reactivo, compacto y agresivo en lo físico. Suelen:
- Ceder la posesión.
- Mantener líneas muy juntas.
- Apostar al contragolpe.
- Priorizar el orden táctico y la disputa en el mediocampo.
Uno de sus jugadores más influyentes es Marko Stamenic (Swansea City, Championship), muy activo en recuperación y presión.
❌ Bajas importantes
Nueva Zelanda no contará con varias de sus figuras:
- Liberato Cacace
- Callum McCowatt
- Alex Paulsen
- Ryan Thomas
- Tim Payne
- Chris Wood (capitán y goleador histórico)
Sin su referente ofensivo, los oceánicos apostarán aún más al juego directo y a la pelota quieta, donde poseen varios futbolistas que superan los 1,90 metros.
🌍 ¿Por qué Colombia enfrenta a Nueva Zelanda y Australia?
La FCF eligió rivales oceánicos para poner a prueba a la Tricolor ante equipos muy diferentes a los sudamericanos:
- Bloques compactos.
- Mayor énfasis físico.
- Juego directo y transiciones rápidas.
- Oponentes que en Copa del Mundo suelen imponer ritmo y potencia.
Esto le permite a Néstor Lorenzo abrir el abanico táctico y observar rendimientos en escenarios menos comunes.
🔍 Claves del partido
Para Colombia:
- Mantener la posesión ante un rival que cede la pelota.
- Evitar pérdidas en zonas medias, donde Nueva Zelanda roba y sale rápido.
- Aprovechar la ausencia de Chris Wood, que reduce la amenaza aérea rival.
- Activar a Luis Díaz y James entre líneas, donde los oceánicos suelen dejar espacios al replegar.
Para Nueva Zelanda:
- Cortar juego en mitad de cancha.
- Apostar a contras rápidas con pocos toques.
- Sacar ventaja en tiros de esquina y tiros libres.
- Buscar un partido trabado y físico.
🔮 Pronóstico
Colombia 2–0 Nueva Zelanda
Colombia llega con plantel superior, mayor talento individual y mejor ritmo competitivo.
Nueva Zelanda, sin varias figuras, tendrá dificultades para sostener el ritmo y generar peligro sostenido.