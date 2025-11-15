Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

La Selección Colombia continúa afinando su preparación rumbo al Mundial de 2026, y este sábado disputará su primer amistoso de la última fecha FIFA del año enfrentando a Nueva Zelanda, un rival poco habitual y con características muy distintas a las que la Tricolor suele enfrentar en Eliminatorias o Copa América.

El equipo de Néstor Lorenzo viene de empatar 0-0 ante Canadá, un encuentro exigente que dejó buenas sensaciones defensivas, pero ahora la consigna es volver al triunfo y cerrar 2025 con solidez y buenas conclusiones.

🕢 Nuevo horario confirmado

El partido estaba programado para comenzar a las 7:00 p.m., pero hubo un cambio de última hora por ajustes logísticos.

🔔 La hora oficial ahora es 7:30 p.m. (COL).

Modificaciones similares ya habían ocurrido en compromisos recientes, principalmente por factores climáticos o de organización en territorio estadounidense.

🇨🇴 COLOMBIA: cerrar el año con fortaleza y variantes

La Tricolor afronta dos amistosos en noviembre (Nueva Zelanda y Australia), ambos frente a selecciones oceánicas que presentan estilos distintos, ideales para probar esquemas, rotaciones y nuevas sociedades tácticas.

⭐ Figuras presentes

Luis Díaz

James Rodríguez

Varios habituales del proceso de Néstor Lorenzo ya están concentrados.

Entre el objetivo está seguir puliendo el funcionamiento ofensivo, mejorar la generación en el último tercio y mantener la solidez defensiva que ha caracterizado al equipo en las últimas ventanas.

🇳🇿 NUEVA ZELANDA: orden, físico y transiciones

Dirigida por el técnico inglés Darren Bazeley, Nueva Zelanda es un equipo reactivo, compacto y agresivo en lo físico. Suelen:

Ceder la posesión.

Mantener líneas muy juntas.

Apostar al contragolpe.

Priorizar el orden táctico y la disputa en el mediocampo.

Uno de sus jugadores más influyentes es Marko Stamenic (Swansea City, Championship), muy activo en recuperación y presión.

❌ Bajas importantes

Nueva Zelanda no contará con varias de sus figuras:

Liberato Cacace

Callum McCowatt

Alex Paulsen

Ryan Thomas

Tim Payne

Chris Wood (capitán y goleador histórico)

Sin su referente ofensivo, los oceánicos apostarán aún más al juego directo y a la pelota quieta, donde poseen varios futbolistas que superan los 1,90 metros.

🌍 ¿Por qué Colombia enfrenta a Nueva Zelanda y Australia?

La FCF eligió rivales oceánicos para poner a prueba a la Tricolor ante equipos muy diferentes a los sudamericanos:

Bloques compactos.

Mayor énfasis físico.

Juego directo y transiciones rápidas.

Oponentes que en Copa del Mundo suelen imponer ritmo y potencia.

Esto le permite a Néstor Lorenzo abrir el abanico táctico y observar rendimientos en escenarios menos comunes.

🔍 Claves del partido

Para Colombia:

Mantener la posesión ante un rival que cede la pelota.

Evitar pérdidas en zonas medias, donde Nueva Zelanda roba y sale rápido.

Aprovechar la ausencia de Chris Wood, que reduce la amenaza aérea rival.

Activar a Luis Díaz y James entre líneas, donde los oceánicos suelen dejar espacios al replegar.

Para Nueva Zelanda:

Cortar juego en mitad de cancha.

Apostar a contras rápidas con pocos toques.

Sacar ventaja en tiros de esquina y tiros libres.

Buscar un partido trabado y físico.

🔮 Pronóstico

Colombia 2–0 Nueva Zelanda

Colombia llega con plantel superior, mayor talento individual y mejor ritmo competitivo.

Nueva Zelanda, sin varias figuras, tendrá dificultades para sostener el ritmo y generar peligro sostenido.

Last modified: noviembre 15, 2025